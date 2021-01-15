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ТЭК 15.01.2021 09:10

Подача российского газа в Армению через Грузию, приостановленная на сутки, восстановлена

Подача российского газа в Армению через территорию Грузии, временно приостановленная 14 января, восстановлена.

"Аварийно-восстановительные работы завершены раньше срока. 14 января в 23:00 подача газа в Армению восстановлена в необходимом объеме", - сообщил "Газпром Армения".

Ранее в компании сообщили, что для проведения аварийно-восстановительных работ на магистральном газопроводе Красный Мост - Севкар - Берд диаметром 1020 мм, обеспечивающем подачу природного газа в Армению, возникла необходимость в приостановлении поставок газа через территорию Грузии с 07:00 14 января до 07:00 15 января.

Согласно сообщению, учитывая технические возможности отбора природного газа из подземного газохранилища (максимум 6 млн кубометров в день), а также исходя из необходимости поддержания мер безопасности, было принято решение прервать с 23:00 среды газоснабжение АГНКС и Ереванской ТЭЦ на период 24-36 часов.

ЗАО "Газпром Армения" (100%-я "дочка" ПАО "Газпром" ) - оператор газотранспортной сети Армении.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, ГАЗОПРОВОД, ВОССТАНОВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]