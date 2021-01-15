Подача российского газа в Армению через Грузию, приостановленная на сутки, восстановлена

Подача российского газа в Армению через территорию Грузии, временно приостановленная 14 января, восстановлена.
"Аварийно-восстановительные работы завершены раньше срока. 14 января в 23:00 подача газа в Армению восстановлена в необходимом объеме", - сообщил "Газпром Армения".
Ранее в компании сообщили, что для проведения аварийно-восстановительных работ на магистральном газопроводе Красный Мост - Севкар - Берд диаметром 1020 мм, обеспечивающем подачу природного газа в Армению, возникла необходимость в приостановлении поставок газа через территорию Грузии с 07:00 14 января до 07:00 15 января.
Согласно сообщению, учитывая технические возможности отбора природного газа из подземного газохранилища (максимум 6 млн кубометров в день), а также исходя из необходимости поддержания мер безопасности, было принято решение прервать с 23:00 среды газоснабжение АГНКС и Ереванской ТЭЦ на период 24-36 часов.
ЗАО "Газпром Армения" (100%-я "дочка" ПАО "Газпром" ) - оператор газотранспортной сети Армении.
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