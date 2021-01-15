Новый состав мажилиса Казахстана приведен к присяге

Вновь избранные депутаты мажилиса (нижняя палата) парламента Казахстана приносят присягу в ходе первого пленарного заседания палаты, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан".

Депутаты по очереди выходят на трибуну, кладут руку на Конституцию и произносят текст присяги. Председательствует на заседании глава ЦИК Казахстана Берик Имашев.

В повестке заседания мажилиса, помимо принесения присяги, значится также вопрос об избрании председателя, заместителей председателя мажилиса, о количестве и наименовании постоянных комитетов, об избрании председателей постоянных комитетов мажилиса, об избрании членов постоянных комитетов.

10 января в Казахстане прошли выборы в мажилис парламента и маслихаты (местные исполнительные органы).

Согласно окончательным данным ЦИК, победу одержала партия "Nur Otan", возглавляемая первым президентом республики Нурсултаном Назарбаевым, обеспечив 76 мест в парламенте. Еще две партии "Ак жол" и Народная партия Казахстана получили по 12 и 10 мест соответственно. Всего в парламентских выборах участвовали пять политических партий.

Для прохождения в парламент партии необходимо было набрать на выборах не менее 7% голосов.

Депутатский корпус мажилиса состоит из 107 человек. 98 депутатов избираются по партийным спискам, девятерых делегирует в мажилис Ассамблея народа Казахстана.