KOBIA проведет исследования внутреннего рынка по 6 направлениям

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) Азербайджана отбирает консультанта для проведения исследований внутреннего рынка.
Отбор проводится методом опроса предложений по 6 направлениям.
В частности, изучение производственного потенциала безмоторных сельскохозяйственных агрегатов; обезвреживание опасных и опасных медицинских отходов; дизайн-ремонт-строительство; сфера İT-кибербезопасности; производство и реализация рыбной продукции; производство одноразовой картонной тары.
Предложения принимаются до 16:00 22 января. Вскрытие предложений пройдет 25 января в 16:00.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в декабре 2017 года подписал указ о совершенствовании управления в сфере малого и среднего предпринимательства.
Согласно указу, при министерстве экономики Азербайджана создано Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства. В функции агентства входит оказание поддержки развитию МСП в Азербайджане, оказанию субъектам МСП различные услуги.
Б.Рустамбеков
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