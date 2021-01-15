KOBIA проведет исследования внутреннего рынка по 6 направлениям

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) Азербайджана отбирает консультанта для проведения исследований внутреннего рынка.

Отбор проводится методом опроса предложений по 6 направлениям.

В частности, изучение производственного потенциала безмоторных сельскохозяйственных агрегатов; обезвреживание опасных и опасных медицинских отходов; дизайн-ремонт-строительство; сфера İT-кибербезопасности; производство и реализация рыбной продукции; производство одноразовой картонной тары.

Предложения принимаются до 16:00 22 января. Вскрытие предложений пройдет 25 января в 16:00.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в декабре 2017 года подписал указ о совершенствовании управления в сфере малого и среднего предпринимательства.

Согласно указу, при министерстве экономики Азербайджана создано Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства. В функции агентства входит оказание поддержки развитию МСП в Азербайджане, оказанию субъектам МСП различные услуги.

Б.Рустамбеков