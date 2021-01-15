Азербайджан в 2020г сократил производство электроэнергии на 1,1%, экспорт - на 23,1%

Производство электроэнергии в Азербайджане по итогам 2020 года по сравнению с 2019 годом сократилось на 1,1% - до 25 млрд 811,2 млн кВт/час, сообщает министерство энергетики.
При этом в декабре было выработано 2 млрд 389,3 млн кВт/час электроэнергии, передает «Интерфакс-Азербайджан».
Согласно оперативным данным министерства, в 2020 году на ТЭС в Азербайджане произведено 24 млрд 398,2 млн кВт/час (рост на 0,9%), на гидроэлектростанциях (ГЭС) выработка составила 1 млрд 69,5 млн кВт/час (спад на 31,4%).
Производство электроэнергии за счет альтернативных источников в 2020 году составило 343,55 млн кВт/час. В частности, на ветряных электростанциях выработано 96,1 млн кВт/час, на солнечных станциях – 46,9 млн кВт/час, на заводе по сжиганию твердых бытовых отходов – 200,6 млн кВт/час.
Из общего объема производства электроэнергии на долю ОАО "Азерэнержи" пришлось 23 млрд 33,8 млн кВт/час или 89,2% всей выработки электроэнергии в Азербайджане, на долю энергообъектов в Нахчыванской Автономной республики – 429,7 млн кВт/час, независимых электростанций – 2 млрд 272,7 млн кВт/час, ветряной станции ОАО «Азеришыг» - 75,1 млн кВт/час.
В 2020 году экспорт электроэнергии из Азербайджана составил 1 млрд 147,8 млн кВт/час (спад на 23,1% - ИФ), импорт – 136,3 млн кВт/час (спад на 0,6%).
Н.Аббасова
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