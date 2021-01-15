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ТЭК 15.01.2021 12:15

Азербайджан в 2020г сократил производство электроэнергии на 1,1%, экспорт - на 23,1%

Производство электроэнергии в Азербайджане по итогам 2020 года по сравнению с 2019 годом сократилось на 1,1% - до 25 млрд 811,2 млн кВт/час, сообщает министерство энергетики.

При этом в декабре было выработано 2 млрд 389,3 млн кВт/час электроэнергии, передает «Интерфакс-Азербайджан».

Согласно оперативным данным министерства, в 2020 году на ТЭС в Азербайджане произведено 24 млрд 398,2 млн кВт/час (рост на 0,9%), на гидроэлектростанциях (ГЭС) выработка составила 1 млрд 69,5 млн кВт/час (спад на 31,4%).

Производство электроэнергии за счет альтернативных источников в 2020 году составило 343,55 млн кВт/час. В частности, на ветряных электростанциях выработано 96,1 млн кВт/час, на солнечных станциях – 46,9 млн кВт/час, на заводе по сжиганию твердых бытовых отходов – 200,6 млн кВт/час.

Из общего объема производства электроэнергии на долю ОАО "Азерэнержи" пришлось 23 млрд 33,8 млн кВт/час или 89,2% всей выработки электроэнергии в Азербайджане, на долю энергообъектов в Нахчыванской Автономной республики – 429,7 млн кВт/час, независимых электростанций – 2 млрд 272,7 млн кВт/час, ветряной станции ОАО «Азеришыг» - 75,1 млн кВт/час.

В 2020 году экспорт электроэнергии из Азербайджана составил 1 млрд 147,8 млн кВт/час (спад на 23,1% - ИФ), импорт – 136,3 млн кВт/час (спад на 0,6%).

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ВЫРАБОТКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]