ОБСЕ назначила нового спецпредставителя по Южному Кавказу

Анника Содер назначена специальным представителем действующего председателя ОБСЕ по Южному Кавказу, говорится в сообщении организации.

Она сменила на этой должности Рудольфа Михалку, который занимал данную должность с сентября 2018 года, передает «Интерфакс-Азербайджан».

О назначении Содер объявила действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

Швеция возглавила ОБСЕ в 2021 году. В 2022 году председательствовать в организации будет Польша.

А.Мамедов