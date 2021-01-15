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Внешняя политика 15.01.2021 16:16

ОБСЕ назначила нового спецпредставителя по Южному Кавказу

Анника Содер назначена специальным представителем действующего председателя ОБСЕ по Южному Кавказу, говорится в сообщении организации.

Она сменила на этой должности Рудольфа Михалку, который занимал данную должность с сентября 2018 года, передает «Интерфакс-Азербайджан».

О назначении Содер объявила действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

Швеция возглавила ОБСЕ в 2021 году. В 2022 году председательствовать в организации будет Польша.

А.Мамедов

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ОБСЕ, КАВКАЗ, СПЕЦПРЕДСТАВИТЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]