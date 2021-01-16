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СНГ 16.01.2021 13:00

На Украине 7,7 тыс. новых заражений COVID-19, выздоровели почти 9,8 тыс. человек - Минздрав

На Украине за сутки зафиксировано 7 729 случаев заболевания коронавирусом COVID-19, скончались 144 человека, выздоровели более 9,7 тысяч, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"7729 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 16 января 2021 года. В частности, заболели 245 детей и 369 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано - 2083 человека, летальных случаев - 144, выздоровели - 9792 человека", - написал Степанов на своей странице в "Фейсбуке" в субботу утром.

Днем ранее сообщалось о 8 199 новых случаях заболевания COVID-19, 14 января было 7 925 случаев, 13 января министр проинформировал о 6 409 новых случаях, 12 января зафиксировали 5 116 новых случаев COVID-19, 11 января - 4 288 заражений, 10 января сообщалось о 5 011 случаях, 9 января - 4 846 случаев.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро субботы составило 1 млн 154 тыс. 692 человека, 20 тыс. 686 человек скончались от COVID-19, выздоровели 857 тыс. 183 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (821), Запорожской (696), Днепропетровской (586), Донецкой (540) и Львовской (485) областях.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]