На Украине 7,7 тыс. новых заражений COVID-19, выздоровели почти 9,8 тыс. человек - Минздрав

На Украине за сутки зафиксировано 7 729 случаев заболевания коронавирусом COVID-19, скончались 144 человека, выздоровели более 9,7 тысяч, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
"7729 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 16 января 2021 года. В частности, заболели 245 детей и 369 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано - 2083 человека, летальных случаев - 144, выздоровели - 9792 человека", - написал Степанов на своей странице в "Фейсбуке" в субботу утром.
Днем ранее сообщалось о 8 199 новых случаях заболевания COVID-19, 14 января было 7 925 случаев, 13 января министр проинформировал о 6 409 новых случаях, 12 января зафиксировали 5 116 новых случаев COVID-19, 11 января - 4 288 заражений, 10 января сообщалось о 5 011 случаях, 9 января - 4 846 случаев.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро субботы составило 1 млн 154 тыс. 692 человека, 20 тыс. 686 человек скончались от COVID-19, выздоровели 857 тыс. 183 человека.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (821), Запорожской (696), Днепропетровской (586), Донецкой (540) и Львовской (485) областях.
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