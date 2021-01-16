Новая газокомпрессорная станция в Туркменистане обеспечит рост поставок газа в Китай

Газокомпрессорная станция (ГКС) стоимостью $78 млн и годовой мощностью 30 млрд кубометров газа введена в строй на месторождении "Малай" на востоке Туркменистана, откуда природный газ поставляется в экспортный газопровод Центральная Азия - Китай, сообщает в субботу газета "Нейтральный Туркменистан".
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на церемонии ввода в строй ГКС отметил, что станция состоит из двух цехов. Задача первого из них - полное освоение месторождения "Малай". Второй цех предназначен для перекачки под высоким давлением газа с месторождений "Галкыныш" и "Довлетабат" в газопровод Малай-Багтыярлык, который поставляет "голубое топливо" в транснациональный газопровод Туркменистан-Узбекистан-Казахстан-Китай.
"Ввод в эксплуатацию новой газокомпрессорной станции на месторождении "Малай" положил начало второму этапу его разработки, что будет способствовать росту производственных мощностей отрасли и укреплению позиций Туркменистана на мировом нефтегазовом рынке", - сказал на церемонии ввода гендиректор компании CNPC International Turkmenistan Ли Шулян.
Он отметил, что по соседству с месторождением "Малай" находится договорная территория Багтыярлык, где 14 декабря 2009 года при участии глав Туркменистана, КНР, Узбекистана и Казахстана состоялся запуск газопровода Центральная Азия - Китай.
По его словам, на сегодня по этому газопроводу с месторождений, разрабатываемых госконцерном "Tуркменгаз" и CNPC International Turkmenistan, до побережья Тихого океана в общей сложности доставлено порядка 290 млрд кубометров природного газа.
"Туркменистану, по запасам природного газа занимающему первое место в Центральной Азии и четвертое в мире, отводится сверхважная роль в глобальном и региональном нефтегазовом сотрудничестве", - сказал Ли Шулян.
Он отметил, что "CNPC, как надежный долгосрочный партнер Туркменистана, будет и далее укреплять технологический обмен и расширять сотрудничество в нефтегазовой сфере".
В видеопрезентации на церемонии сообщалось, что газопровод Туркменистан-Китай включает в себя три линии. Поступающий из Центральной Азии газ подается в 25 провинций и автономных районов КНР, а также в особый административный район Гонконг, таким образом им пользуется почти 500 млн человек.
Основным поставщиком газа в трубопровод является "Tуркменгаз". Вторым крупным источником служат месторождения договорной территории Багтыярлык, которые разрабатывает компания "Амударья" Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC), в соответствии с соглашением о разделе продукции. Здесь выявлено более 20 месторождений со значительными запасами углеводородного сырья. Построены два газоперерабатывающих завода общей мощностью 14 млрд кубометров товарного газа в год.
Всего с момента ввода трубопровода в эксплуатацию, по состоянию на начало января 2020 года, из Центральной Азии экспортировано в Китай более 336 млрд кубометров природного газа. При этом Туркменистан обеспечил 85% этих поставок.
Проект строительства Малайской ГКС годовой мощностью 30 млрд кубометров газа реализован британской компанией Petro Gas LLP по заказу "Туркменгаза".
В октябре 2020 года вице-премьер Мыратгелди Мередов сообщил, что Китай сейчас является самым крупным импортером туркменского природного газа. По трем ниткам газопровода Туркменистан - Узбекистан - Казахстан - Китай поставляется около 40 млрд кубометров газа в год. В перспективе ежегодные объемы поставок в Китай будут доведены до 65 млрд кубометров природного газа в год.
Ранее президент Туркмении заявлял, что по газопроводу Туркменистан-Китай с 2021 года каждый год будет поставляться до 65 млрд кубометров газа.
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