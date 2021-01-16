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Дальнее зарубежье 16.01.2021 23:26

Португальские больницы скоро могут перестать справляться с наплывом пациентов с COVID-19

Больницы в Португалии в скором времени могут в ближайшее время столкнуться с нехваткой мест для людей, заразившихся коронавирусом COVID-19, пишет в субботу The Guardian.

В настоящее время в стране 638 пациентов проходят лечение в отделениях интенсивной терапии. Всего же максимальное количество мест в этих отделениях - 672.

При этом, как отмечает газета, на следующей неделе в стране ожидают увеличения наплыва пациентов, и нагрузка на больницы, вероятно, станет еще сильнее.

В субботу в Португалии выявили почти 11 тыс. новых случаев заражения COVID-19, скончались166 пациентов с коронавирусом.

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Тэги:   ПОРТУГАЛИЯ, КОРОНАВИРУС, ПРОБЛЕМЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]