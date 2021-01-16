Португальские больницы скоро могут перестать справляться с наплывом пациентов с COVID-19

Больницы в Португалии в скором времени могут в ближайшее время столкнуться с нехваткой мест для людей, заразившихся коронавирусом COVID-19, пишет в субботу The Guardian.
В настоящее время в стране 638 пациентов проходят лечение в отделениях интенсивной терапии. Всего же максимальное количество мест в этих отделениях - 672.
При этом, как отмечает газета, на следующей неделе в стране ожидают увеличения наплыва пациентов, и нагрузка на больницы, вероятно, станет еще сильнее.
В субботу в Португалии выявили почти 11 тыс. новых случаев заражения COVID-19, скончались166 пациентов с коронавирусом.
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