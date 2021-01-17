Навальный, как ожидается, вернется в Россию после лечения в Германии

Оппозиционер Алексей Навальный, как ожидается, в воскресенье вернется в Москву из Германии, где он проходил лечение.

По прилету в аэропорт "Внуково" он может быть задержан сотрудниками правоохранительных органов.

29 декабря 2020 года ФСИН объявила Навального в розыск и пообещала его задержать. Претензии к оппозиционеру связаны с нарушением им обязательств, наложенных приговором по так называемому "делу ИВ Роше".

Также в конце декабря минувшего года Следственный комитет объявил о возбуждении в отношении Навального уголовного дела о мошенничестве в связи с якобы тратой на личные цели 356 млн рублей из средств, перечисленных в различные фонды, в том числе основанный им Фонд борьбы с коррупцией.

Возможность задержания Навального по прилету не исключил и его адвокат Вадим Кобзев. При этом он заметил, что в случае задержания Навального должны будут отпустить, поскольку никакой меры пресечения в отношении него пока нет.

15 января столичная прокуратура в связи с распространением в интернете информации о проведении массового мероприятия во "Внуково" предупредила организаторов о недопустимости нарушения закона.

"Разъясняем, что как организация несогласованного публичного мероприятия, так и участие в нем, влекут за собой установленную законодательством Российской Федерации ответственность", - подчеркнули в прокуратуре.

В Германии Навальный проходил лечение и реабилитацию в течение почти пяти месяцев. 20 августа прошлого года ему стало плохо в полете из Томска в Москву, он был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы, а затем перевезен в клинику Charite в Берлине.

Позднее он сам, медики и власти ФРГ заявили, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим боевым веществом из группы "Новичок". Российские власти отвергают подобные заявления и считают их безосновательными.

В России в связи со случившимся с Навальным ведется доследственная проверка, уголовное дело пока не возбуждалось, поскольку правоохранительные органы РФ не видят для этого оснований.

Российские власти отвергают обвинения в причастности к инциденту с оппозиционером и заявляют о готовности к опирающемуся на факты диалогу по этой ситуации. Генпрокуратура РФ направила в Германию пять запросов с просьбой предоставить данные по ситуации с Навальным. По данным германских СМИ, министерство юстиции ФРГ ответило на четыре правовых запроса, поступивших от РФ. В частности, оно передало протоколы допроса Навального сотрудниками прокуратуры Берлина.

Вместе с тем, российской стороне не была передана медицинская информация о лечении Навального в Берлине. Также немецкая прокуратура не допрашивала врачей этой клиники, так как они обязаны хранить врачебную тайну.