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Регион 18.01.2021 11:18

Суточный прирост заражений COVID-19 в Грузии упал до 110 за день, впервые за несколько месяцев

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 110 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 247 тыс. 915, сообщает в понедельник грузинский Минздрав.

Накануне сообщалось о 780 новых больных за сутки, 16 декабря поступали данные о 1 тыс. 236 новых случаев за день.

Число жертв коронавирусной инфекции увеличилось до 2 тыс. 958 человек, за минувшие сутки скончалось еще 25 человек.

Число выздоровевших составляет 234 тыс. 636 человек.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРУЗИЯ-, ОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ, ДАННЫЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]