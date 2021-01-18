Суточный прирост заражений COVID-19 в Грузии упал до 110 за день, впервые за несколько месяцев

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 110 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 247 тыс. 915, сообщает в понедельник грузинский Минздрав.

Накануне сообщалось о 780 новых больных за сутки, 16 декабря поступали данные о 1 тыс. 236 новых случаев за день.

Число жертв коронавирусной инфекции увеличилось до 2 тыс. 958 человек, за минувшие сутки скончалось еще 25 человек.

Число выздоровевших составляет 234 тыс. 636 человек.