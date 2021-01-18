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СНГ 18.01.2021 12:14

В РФ выявлено более 22,8 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, 471 умерший - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 22 тыс. 857 случаев, умер за сутки 471 пациент, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 22 тыс. 857 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 тыс. 504 (11,0%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

В РФ с начала года отмечается постепенное снижение суточного прироста новых случаев заражения коронавирусом, по данным на воскресенье в РФ было выявлено более 23,5 тыс. Максимум по суточному приросту новых случаев COVID-19 в РФ был зафиксирован в конце прошлого года, 24 декабря - 29 тыс. 935 случаев.

В Москве также отмечается суточное снижение количества новых заражений, за минувшие сутки подтверждено 3 тыс. 679 диагнозов COVID-19 за сутки, 73 пациента скончались, 4 тыс. 009 были выписаны по выздоровлению. При этом российская столица по-прежнему остается регионом с наиболее высокими показателями прироста.

По информации Роспотребнадзора, опубликованной в понедельник, в России нарастающим итогом проведено более 97 млн тестов на COVID-19, из них 373 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остается 617 тыс. 328 человек.

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Тэги: МОСКВА, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]