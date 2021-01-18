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ТЭК 18.01.2021 17:12

В Азербайджане запущен первый завод по производству листового стекла за 100 млн евро

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял участие на церемонии открытия завода по производству стеклолистов методом термоформации компании "AzerFloat" на территории Сумгайытского химпромпарка (СХПП).

Глава государства был проинформирован, что инвестиции в предприятие составили 100 млн евро. Завод ежегодно будет производить 80 тыс. тонн листового стекла различного ассортимента. Это первое предприятие подобного типа в Азербайджане.

Проектирование и оснащение завода оборудованием осуществила германская компания "HORN Glass Industries AG". На предприятии также использованы итальянские, финские и чешские технологии.

Завод "AzerFloat" является первым предприятием в Азербайджане по производству стеклолистов методом термоформации. До сегодняшнего дня все потребности страны удовлетворялись за счет импорта.

"AzerFloat" в декабре 2014 года стало резидентом Сумгайытского химпромпарка.

СХПП создан для формирования в Азербайджане благоприятных условий для развития конкурентоспособного промышленного производства на основе инновационных и высоких технологий, поддержки предпринимательства в данной области, обеспечения устойчивого развития ненефтяного сектора и повышения занятости населения в производственной сфере.

На территории промышленного парка действуют и создаются предприятия по производству конкурентоспособной продукции (работ, услуг), перерабатывающие предприятия по нефтехимической и другим приоритетным отраслям промышленности.

В целом, резиденты парка должны вложить в проекты $3,1 млрд. На текущий момент ими фактически вложено $2,9 млрд, на следующем этапе будет вложено еще $245 млн.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ЗАВОД, ОТКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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