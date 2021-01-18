В Азербайджане запущен первый завод по производству листового стекла за 100 млн евро

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял участие на церемонии открытия завода по производству стеклолистов методом термоформации компании "AzerFloat" на территории Сумгайытского химпромпарка (СХПП).

Глава государства был проинформирован, что инвестиции в предприятие составили 100 млн евро. Завод ежегодно будет производить 80 тыс. тонн листового стекла различного ассортимента. Это первое предприятие подобного типа в Азербайджане.

Проектирование и оснащение завода оборудованием осуществила германская компания "HORN Glass Industries AG". На предприятии также использованы итальянские, финские и чешские технологии.

Завод "AzerFloat" является первым предприятием в Азербайджане по производству стеклолистов методом термоформации. До сегодняшнего дня все потребности страны удовлетворялись за счет импорта.

"AzerFloat" в декабре 2014 года стало резидентом Сумгайытского химпромпарка.

СХПП создан для формирования в Азербайджане благоприятных условий для развития конкурентоспособного промышленного производства на основе инновационных и высоких технологий, поддержки предпринимательства в данной области, обеспечения устойчивого развития ненефтяного сектора и повышения занятости населения в производственной сфере.

На территории промышленного парка действуют и создаются предприятия по производству конкурентоспособной продукции (работ, услуг), перерабатывающие предприятия по нефтехимической и другим приоритетным отраслям промышленности.

В целом, резиденты парка должны вложить в проекты $3,1 млрд. На текущий момент ими фактически вложено $2,9 млрд, на следующем этапе будет вложено еще $245 млн.

Б.Рустамбеков