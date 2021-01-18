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Карабахский конфликт 18.01.2021 17:37

Число азербайджанских военных, погибших в войне за Карабах, увеличилось до 2855

Министерство обороны Азербайджана опубликовало обновленный список военнослужащих, погибших в ходе боевых действий в Карабахе, в нем имена 2855 военных.

Ранее Минобороны сообщало о 2841военнослужащих, погибших в ходе боевых действий.

"Кроме того, в этом списке представлены фотографии, имена, фамилии, информация о воинских званиях 50 военнослужащих, числящихся пропавшими без вести. В настоящее время работы по поиску этих военнослужащих продолжаются", - подчеркивается в сообщении министерства обороны Азербайджана.

Б.Рустамбеков

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Тэги: КАРАБАХ, ПОГИБШИЕ, СПИСОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]