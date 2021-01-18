Число азербайджанских военных, погибших в войне за Карабах, увеличилось до 2855

Министерство обороны Азербайджана опубликовало обновленный список военнослужащих, погибших в ходе боевых действий в Карабахе, в нем имена 2855 военных.

Ранее Минобороны сообщало о 2841военнослужащих, погибших в ходе боевых действий.

"Кроме того, в этом списке представлены фотографии, имена, фамилии, информация о воинских званиях 50 военнослужащих, числящихся пропавшими без вести. В настоящее время работы по поиску этих военнослужащих продолжаются", - подчеркивается в сообщении министерства обороны Азербайджана.

Б.Рустамбеков