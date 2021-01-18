На освобожденных территориях Азербайджана следует создать современную систему управления - президент Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает необходимым создание современной эффективной системы государственного управления на освобожденных от армянской оккупации территориях.

"На освобожденных землях все должно быть сделано планомерно, правильно. У меня есть идеи по поводу управления освобожденными землями, они будут реализованы в ближайшее время. В соответствии с текущей ситуацией в этих регионах необходимо создать современную систему управления, чтобы все было предусмотрено - городское планирование, функции государственных органов. На освобожденных землях было уничтожено практически все. Поэтому мы должны построить такую систему развития, которую затем сможем перенести и на все остальные территории, чтобы устранить имеющиеся недостатки и обеспечить успешное развитие нашей страны", - сказал Алиев в интервью государственному телеканалу "AzTV".

Глава государства добавил, что в различных уголках Азербайджана "именно из-за отсутствия контроля" возникают нелицеприятные ситуации.

"Кое-где земли конфискуются, отбираются у людей и несправедливо распределяются. В том числе несправедливо распределяются и водные ресурсы, у кого-то есть доступ к воде, у кого-то нет. Нам это не к лицу. Мы должны и будем очищать себя от этих недостатков. Процесс очистки идет, и будет продолжаться. Пусть все это знают, и пусть никто не думает, что у него есть особые привилегии и пусть никто не считает себя неприкасаемым", - добавил Алиев.

Президент отметил, что освобожденные земли обладают большим потенциалом, включая возобновляемые источники энергии, ценные природные ресурсы, месторождения золота и меди, реки, водохранилища, плодородные земли для сельского хозяйства, возможности для туризма,.

"По мнению многих, именно эти регионы станут локомотивом нашего дальнейшего развития ", - подчеркнул Алиев.

X.Hacирзаде