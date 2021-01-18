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ТЭК 18.01.2021 19:43

Экологи ФРГ опротестовали разрешение на прокладку "Северного потока 2"

Природоохранные организации ФРГ Nabu и DUH опротестовали разрешение на прокладку "Северного потока 2", выданное Федеральным ведомством по судоходству и гидрографии (BSH), сообщает агентство Dpa.

Представители BSH подтвердили поступление соответствующих электронных писем, таким образом, новое разрешение пока не имеет силы.

В минувшую пятницу ведомство BSH сообщило, что расширило временные рамки уже выданного разрешения на строительство газопровода "Северный поток 2". В дополнение к выданному ранее разрешению на строительство газопровода для кораблей с якорным позиционированием, действовавшем с мая по сентябрь, теперь разрешение выдано также и на строительные работы с сентября по май.

Помимо этого, существует разрешение 2018 года на строительство с мая по сентябрь для судов с динамическим позиционированием DP2 и расширенное разрешение от декабря 2019 года на строительства с сентября по май для судов такого же типа.

Это означает, что теперь в немецких водах круглый год с определенными временными промежутками и правилами для строительства может быть задействован как российское судно "Фортуна" с якорным позиционированием, так и трубоукладчик "Академик Черский" с более современным, динамическим позиционированием. Оба судна находятся в зоне строительства газопровода "Северный поток 2".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ГАЗОПРОВОД, ЭКОЛОГИ, ПРОТЕСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]