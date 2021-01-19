ЛАГ возлагает надежды на Байдена в урегулировании палестинского вопроса

Генсек Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль-Гейт выразил надежду на то, что администрация избранного президента США Джо Байдена поможет урегулировать ближневосточный конфликт.
"Мы надеемся, что новая американская администрация исправит политику и процессы, которые не приносят пользы, и включится в плодотворный политический процесс при поддержке влиятельных региональных и международных партий", - цитирует Абуль-Гейта газета The Daily Star.
Он отметил, что изменение политического курса США дало бы палестинцам надежду на международную поддержку в борьбе за независимость.
"Я убежден, что подлинное решение начнется с минимального уровня международного консенсуса, который все еще отсутствует", - добавил генсек ЛАГ.
Слова Абуль-Гейта прозвучали вскоре после того, как израильские власти активизировали планы по строительству около 800 единиц жилья на Западном берегу реки Иордан, а также за сутки до инаугурации избранного президента США Джо Байдена.
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