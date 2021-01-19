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Дальнее зарубежье 19.01.2021 16:18

ЛАГ возлагает надежды на Байдена в урегулировании палестинского вопроса

Генсек Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль-Гейт выразил надежду на то, что администрация избранного президента США Джо Байдена поможет урегулировать ближневосточный конфликт.

"Мы надеемся, что новая американская администрация исправит политику и процессы, которые не приносят пользы, и включится в плодотворный политический процесс при поддержке влиятельных региональных и международных партий", - цитирует Абуль-Гейта газета The Daily Star.

Он отметил, что изменение политического курса США дало бы палестинцам надежду на международную поддержку в борьбе за независимость.

"Я убежден, что подлинное решение начнется с минимального уровня международного консенсуса, который все еще отсутствует", - добавил генсек ЛАГ.

Слова Абуль-Гейта прозвучали вскоре после того, как израильские власти активизировали планы по строительству около 800 единиц жилья на Западном берегу реки Иордан, а также за сутки до инаугурации избранного президента США Джо Байдена.

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Тэги: ЛАГ, БАЙДЕН, ПАЛЕСТИНЦЫ, УРЕГУЛИРОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]