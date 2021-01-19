1356 случаев заражения COVID-19 выявили за сутки в Белоруссии, 10 пациентов скончались

В Белоруссии по состоянию на 19 января зарегистрировано 228 716 человек с положительными тестами на коронавирус, сообщил Минздрав.

Прирост за последние сутки составил 1356 случаев против 1899 за предыдущие сутки.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1601 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией (на 18 января - 1591 пациент)", - проинформировали в министерстве.

С начала эпидемии выздоровели 212 074 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Суточный показатель составил 1 295 пациентов.