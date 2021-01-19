Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0562 RUR   0.023 GBR   2.3125 TRY   0.2277

Цена на нефть

18.01 $/bbl   WTI 52.17 -0.19 Brent 54.75 -0.35

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 19.01.2021 16:46

1356 случаев заражения COVID-19 выявили за сутки в Белоруссии, 10 пациентов скончались

В Белоруссии по состоянию на 19 января зарегистрировано 228 716 человек с положительными тестами на коронавирус, сообщил Минздрав.

Прирост за последние сутки составил 1356 случаев против 1899 за предыдущие сутки.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1601 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией (на 18 января - 1591 пациент)", - проинформировали в министерстве.

С начала эпидемии выздоровели 212 074 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Суточный показатель составил 1 295 пациентов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


Похожие новости


Более 230 новых заражений COVID-19 в Белоруссии, три пациента скончались Лукашенко не нравится "шатание" людей на улицах на фоне коронавируса

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]