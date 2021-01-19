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ТЭК 19.01.2021 16:06

Сделка ОПЕК+ в декабре исполнялась на 100%, исполнение Россией оценивается в 93% - МЭА

Сделка сокращения добычи нефти странами ОПЕК+ в ноябре исполнялась на 100% по сравнению со 101% в предыдущем месяце, говорится в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

При этом страны ОПЕК выполняли свои обязательства на 105%, страны не-ОПЕК - на 93%.

Добыча нефти стран ОПЕК выросла на 150 тыс. б/с месяц к месяцу - до 25,2 млн б/с, чему способствовало дальнейшее восстановление Ливии и умеренный рост добычи в ОАЭ и Ираке. В целом за год ОПЕК продемонстрировала снижение на 3,8 млн баррелей в день по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

ОАЭ и Ирак увеличили добычу в декабре на 70 тыс. б/с и 60 тыс. б/с соответственно, но остались на уровне или около целевых показателей сделки ОПЕК+.

В Нигерии и Анголе наблюдался заметный спад производства, тогда как в остальных странах, участвующих в сокращениях, объем производства в целом оставался стабильным.

Третий месяц подряд Ливия лидирует по росту добычи нефти среди стран ОПЕК+. Восьмимесячный локдаун привел к сокращению добычи в Ливии ниже 100 тыс. б/с, но существенное восстановление добычи началось в сентябре после заключения соглашения о прекращении огня в стране. С тех пор добыча нефти выросла более чем на 1 млн б/с и в декабре достигла 1,17 млн б/с.

С учетом конденсата добыча Ливии составила 1,25 млн б/с, увеличившись на 25 тыс. б/с год к году. "Предложение нефти может незначительно снизиться в январе из-за двухнедельного технического обслуживания трубопроводов, которое может снизить добычу на месторождении Waha до 200 тыс. б/с. Если его восстановление будет устойчивым, североафриканский производитель сможет показать самый большой годовой прирост в 2021 году", - говорится в отчете МЭА.

Исполнение договоренностей Россией агентство оценивает в 93% по сравнению с 96% в ноябре. МЭА отмечает, что в декабре добыча нефти и конденсата в России выросла на 15 тыс. б/с - до 10,04 млн баррелей в сутки добыча была на 1,23 млн баррелей в сутки ниже, чем год назад. Без учета конденсата, который не учитывается в сделке ОПЕК+, добыча нефти оценивается в 9,13 млн б/с, что на 135 тыс. б/с выше целевого показателя.

МЭА отмечает, что в целом в 2020 году российские поставки нефти снизились впервые с 2008 года и достигли самого низкого уровня с 2011 года. "Если предположить, что Россия будет полностью исполнять сделку по новым договоренностям в первом квартале, и затем последует постепенное ослабление сокращений, объем производства страны, похоже, вырастет на скромные 0,1 млн б/с в 2021 году", - пишет МЭА.

В декабре мировые поставки нефти не изменились и составили 92,8 млн б/с, что на 8,7 млн б/с меньше, чем годом ранее, из-за рост добычи ОПЕК+ во главе с Ливией, освобожденной от сокращений ОПЕК +, компенсирует потери США.

МЭА ожидает, что после падения на рекордные 6,6 млн б/с в 2020 году мировые поставки нефти в этом году должны вырасти более чем на 1 млн б/с, причем ОПЕК+ будет драйвером этого роста. "Есть также возможности для более высоких темпов роста, учитывая наши ожидания дальнейшего улучшения спроса во втором полугодии 2021 года. После удержания на уровне 92,8 млн б/с в декабре мировое предложение растет в этом месяце благодаря увеличению предложения со стороны ОПЕК+ в январе", - отмечает агентство.

В прошлом году добыча нефти в странах ОПЕК+ снизилась на 5,3 млн б/с, в странах, не входящих в группу, на 1,3 млн б/с. Общий объем поставок нефти из стран, не входящих в ОПЕК, в 2020 году снизился на 2,6 млн б/с, а в 2021 году, по прогнозам агентства, увеличится на 0,6 млн б/с.

Добыча нефти в Бразилии выросла в 2020 году в среднем на 150 тыс. б/с. "Аналогичные успехи ожидаются и в 2021 году", - отмечает агентство. Норвегия была одной из немногих развивающихся стран, где в 2020 году производство выросло на 255 тыс. б/с. В 2021 году прирост замедлится до 110 тыс. б/с, ожидает МЭА.

Ниже представлена таблица, в млн б/с.

База

отсчета

(октябрь

`18)

 Установлен

ная квота

по

сокраще

нию

от окт.

2018г

 Необходи

мая

добыча в

августе-

декабре

 Добыча в декабре

`20

 Изменение

по

сравнению

с октябрем

`18

 %

выполне

ния
Алжир 1,06 -0,24 0,86 0,86 -0,20 102%
Ангола 1,53 -0,35 1,25 1,17 -0,36 128%
Конго 0,33 -0,07 0,27 0,28 -0,05 76%
Экватори

альная

Гвинея

 0,13 -0,03 0,10 0,11 -0,02 74%
Габон 0,19 -0,04 0,15 0,19 0,00 -9%
Ирак 4,65 -1,06 3,80 3,87 -0,78 92%
Кувейт 2,81 -0,64 2,30 2,30 -0,51 99%
Нигерия 1,83 -0,42 1,50 1,25 -0,58 173%
Саудовская Аравия 11,00 -2,51 8,99 8,99 -2,01 100%
ОАЭ 3,17 -0,72 2,59 2,57 -0,60 103%
ОПЕК 25,68 -6,08 21,82 21,59 -4,09 105%
Страны

ОПЕК, не участвующие

в сделке
Иран 2,02
Ливия 1,17
Венесуэла 0,42
Всего ОПЕК 25,20
Не-ОПЕК
Азербайджан 0,72 -0,16 0,59 0,59 -0,13 99%
Казахстан 1,71 -0,39 1,40 1,44 -0,27 85%
Оман 0,88 -0,20 0,72 0,65 -0,23 100%
Россия 11,00 -2,51 8,99 9,13 -1,87 93%
Другие 1,00 -0,15 0,90 0,93 -0,07 88%
Итого 17,17 -3,62 12,60 14,47 -2,70 93%
Итого

ОПЕК и

не-ОПЕК

 43,85 -9,70 34,42 39,67 -4,18 100%
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]