Сделка ОПЕК+ в декабре исполнялась на 100%, исполнение Россией оценивается в 93% - МЭА

Сделка сокращения добычи нефти странами ОПЕК+ в ноябре исполнялась на 100% по сравнению со 101% в предыдущем месяце, говорится в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА).
При этом страны ОПЕК выполняли свои обязательства на 105%, страны не-ОПЕК - на 93%.
Добыча нефти стран ОПЕК выросла на 150 тыс. б/с месяц к месяцу - до 25,2 млн б/с, чему способствовало дальнейшее восстановление Ливии и умеренный рост добычи в ОАЭ и Ираке. В целом за год ОПЕК продемонстрировала снижение на 3,8 млн баррелей в день по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
ОАЭ и Ирак увеличили добычу в декабре на 70 тыс. б/с и 60 тыс. б/с соответственно, но остались на уровне или около целевых показателей сделки ОПЕК+.
В Нигерии и Анголе наблюдался заметный спад производства, тогда как в остальных странах, участвующих в сокращениях, объем производства в целом оставался стабильным.
Третий месяц подряд Ливия лидирует по росту добычи нефти среди стран ОПЕК+. Восьмимесячный локдаун привел к сокращению добычи в Ливии ниже 100 тыс. б/с, но существенное восстановление добычи началось в сентябре после заключения соглашения о прекращении огня в стране. С тех пор добыча нефти выросла более чем на 1 млн б/с и в декабре достигла 1,17 млн б/с.
С учетом конденсата добыча Ливии составила 1,25 млн б/с, увеличившись на 25 тыс. б/с год к году. "Предложение нефти может незначительно снизиться в январе из-за двухнедельного технического обслуживания трубопроводов, которое может снизить добычу на месторождении Waha до 200 тыс. б/с. Если его восстановление будет устойчивым, североафриканский производитель сможет показать самый большой годовой прирост в 2021 году", - говорится в отчете МЭА.
Исполнение договоренностей Россией агентство оценивает в 93% по сравнению с 96% в ноябре. МЭА отмечает, что в декабре добыча нефти и конденсата в России выросла на 15 тыс. б/с - до 10,04 млн баррелей в сутки добыча была на 1,23 млн баррелей в сутки ниже, чем год назад. Без учета конденсата, который не учитывается в сделке ОПЕК+, добыча нефти оценивается в 9,13 млн б/с, что на 135 тыс. б/с выше целевого показателя.
МЭА отмечает, что в целом в 2020 году российские поставки нефти снизились впервые с 2008 года и достигли самого низкого уровня с 2011 года. "Если предположить, что Россия будет полностью исполнять сделку по новым договоренностям в первом квартале, и затем последует постепенное ослабление сокращений, объем производства страны, похоже, вырастет на скромные 0,1 млн б/с в 2021 году", - пишет МЭА.
В декабре мировые поставки нефти не изменились и составили 92,8 млн б/с, что на 8,7 млн б/с меньше, чем годом ранее, из-за рост добычи ОПЕК+ во главе с Ливией, освобожденной от сокращений ОПЕК +, компенсирует потери США.
МЭА ожидает, что после падения на рекордные 6,6 млн б/с в 2020 году мировые поставки нефти в этом году должны вырасти более чем на 1 млн б/с, причем ОПЕК+ будет драйвером этого роста. "Есть также возможности для более высоких темпов роста, учитывая наши ожидания дальнейшего улучшения спроса во втором полугодии 2021 года. После удержания на уровне 92,8 млн б/с в декабре мировое предложение растет в этом месяце благодаря увеличению предложения со стороны ОПЕК+ в январе", - отмечает агентство.
В прошлом году добыча нефти в странах ОПЕК+ снизилась на 5,3 млн б/с, в странах, не входящих в группу, на 1,3 млн б/с. Общий объем поставок нефти из стран, не входящих в ОПЕК, в 2020 году снизился на 2,6 млн б/с, а в 2021 году, по прогнозам агентства, увеличится на 0,6 млн б/с.
Добыча нефти в Бразилии выросла в 2020 году в среднем на 150 тыс. б/с. "Аналогичные успехи ожидаются и в 2021 году", - отмечает агентство. Норвегия была одной из немногих развивающихся стран, где в 2020 году производство выросло на 255 тыс. б/с. В 2021 году прирост замедлится до 110 тыс. б/с, ожидает МЭА.
Ниже представлена таблица, в млн б/с.
|База
отсчета
(октябрь
`18)
|Установлен
ная квота
по
сокраще
нию
от окт.
2018г
|Необходи
мая
добыча в
августе-
декабре
|Добыча в декабре
`20
|Изменение
по
сравнению
с октябрем
`18
|%
выполне
ния
|Алжир
|1,06
|-0,24
|0,86
|0,86
|-0,20
|102%
|Ангола
|1,53
|-0,35
|1,25
|1,17
|-0,36
|128%
|Конго
|0,33
|-0,07
|0,27
|0,28
|-0,05
|76%
|Экватори
альная
Гвинея
|0,13
|-0,03
|0,10
|0,11
|-0,02
|74%
|Габон
|0,19
|-0,04
|0,15
|0,19
|0,00
|-9%
|Ирак
|4,65
|-1,06
|3,80
|3,87
|-0,78
|92%
|Кувейт
|2,81
|-0,64
|2,30
|2,30
|-0,51
|99%
|Нигерия
|1,83
|-0,42
|1,50
|1,25
|-0,58
|173%
|Саудовская Аравия
|11,00
|-2,51
|8,99
|8,99
|-2,01
|100%
|ОАЭ
|3,17
|-0,72
|2,59
|2,57
|-0,60
|103%
|ОПЕК
|25,68
|-6,08
|21,82
|21,59
|-4,09
|105%
|Страны
ОПЕК, не участвующие
в сделке
|Иран
|2,02
|Ливия
|1,17
|Венесуэла
|0,42
|Всего ОПЕК
|25,20
|Не-ОПЕК
|Азербайджан
|0,72
|-0,16
|0,59
|0,59
|-0,13
|99%
|Казахстан
|1,71
|-0,39
|1,40
|1,44
|-0,27
|85%
|Оман
|0,88
|-0,20
|0,72
|0,65
|-0,23
|100%
|Россия
|11,00
|-2,51
|8,99
|9,13
|-1,87
|93%
|Другие
|1,00
|-0,15
|0,90
|0,93
|-0,07
|88%
|Итого
|17,17
|-3,62
|12,60
|14,47
|-2,70
|93%
|Итого
ОПЕК и
не-ОПЕК
|43,85
|-9,70
|34,42
|39,67
|-4,18
|100%
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