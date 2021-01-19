Сделка ОПЕК+ в декабре исполнялась на 100%, исполнение Россией оценивается в 93% - МЭА

Сделка сокращения добычи нефти странами ОПЕК+ в ноябре исполнялась на 100% по сравнению со 101% в предыдущем месяце, говорится в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

При этом страны ОПЕК выполняли свои обязательства на 105%, страны не-ОПЕК - на 93%.

Добыча нефти стран ОПЕК выросла на 150 тыс. б/с месяц к месяцу - до 25,2 млн б/с, чему способствовало дальнейшее восстановление Ливии и умеренный рост добычи в ОАЭ и Ираке. В целом за год ОПЕК продемонстрировала снижение на 3,8 млн баррелей в день по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

ОАЭ и Ирак увеличили добычу в декабре на 70 тыс. б/с и 60 тыс. б/с соответственно, но остались на уровне или около целевых показателей сделки ОПЕК+.

В Нигерии и Анголе наблюдался заметный спад производства, тогда как в остальных странах, участвующих в сокращениях, объем производства в целом оставался стабильным.

Третий месяц подряд Ливия лидирует по росту добычи нефти среди стран ОПЕК+. Восьмимесячный локдаун привел к сокращению добычи в Ливии ниже 100 тыс. б/с, но существенное восстановление добычи началось в сентябре после заключения соглашения о прекращении огня в стране. С тех пор добыча нефти выросла более чем на 1 млн б/с и в декабре достигла 1,17 млн б/с.

С учетом конденсата добыча Ливии составила 1,25 млн б/с, увеличившись на 25 тыс. б/с год к году. "Предложение нефти может незначительно снизиться в январе из-за двухнедельного технического обслуживания трубопроводов, которое может снизить добычу на месторождении Waha до 200 тыс. б/с. Если его восстановление будет устойчивым, североафриканский производитель сможет показать самый большой годовой прирост в 2021 году", - говорится в отчете МЭА.

Исполнение договоренностей Россией агентство оценивает в 93% по сравнению с 96% в ноябре. МЭА отмечает, что в декабре добыча нефти и конденсата в России выросла на 15 тыс. б/с - до 10,04 млн баррелей в сутки добыча была на 1,23 млн баррелей в сутки ниже, чем год назад. Без учета конденсата, который не учитывается в сделке ОПЕК+, добыча нефти оценивается в 9,13 млн б/с, что на 135 тыс. б/с выше целевого показателя.

МЭА отмечает, что в целом в 2020 году российские поставки нефти снизились впервые с 2008 года и достигли самого низкого уровня с 2011 года. "Если предположить, что Россия будет полностью исполнять сделку по новым договоренностям в первом квартале, и затем последует постепенное ослабление сокращений, объем производства страны, похоже, вырастет на скромные 0,1 млн б/с в 2021 году", - пишет МЭА.

В декабре мировые поставки нефти не изменились и составили 92,8 млн б/с, что на 8,7 млн б/с меньше, чем годом ранее, из-за рост добычи ОПЕК+ во главе с Ливией, освобожденной от сокращений ОПЕК +, компенсирует потери США.

МЭА ожидает, что после падения на рекордные 6,6 млн б/с в 2020 году мировые поставки нефти в этом году должны вырасти более чем на 1 млн б/с, причем ОПЕК+ будет драйвером этого роста. "Есть также возможности для более высоких темпов роста, учитывая наши ожидания дальнейшего улучшения спроса во втором полугодии 2021 года. После удержания на уровне 92,8 млн б/с в декабре мировое предложение растет в этом месяце благодаря увеличению предложения со стороны ОПЕК+ в январе", - отмечает агентство.

В прошлом году добыча нефти в странах ОПЕК+ снизилась на 5,3 млн б/с, в странах, не входящих в группу, на 1,3 млн б/с. Общий объем поставок нефти из стран, не входящих в ОПЕК, в 2020 году снизился на 2,6 млн б/с, а в 2021 году, по прогнозам агентства, увеличится на 0,6 млн б/с.

Добыча нефти в Бразилии выросла в 2020 году в среднем на 150 тыс. б/с. "Аналогичные успехи ожидаются и в 2021 году", - отмечает агентство. Норвегия была одной из немногих развивающихся стран, где в 2020 году производство выросло на 255 тыс. б/с. В 2021 году прирост замедлится до 110 тыс. б/с, ожидает МЭА.

Ниже представлена таблица, в млн б/с.