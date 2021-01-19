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Регион 19.01.2021 16:59

Турция запретила рекламу в Twitter, Periscope и Pinterest

Власти Турции запретили платформам Twitter, Periscope и Pinterest размещать рекламу из-за несоблюдения закона о наличии законных представителей компаний в стране.

"Мы надеемся, что Twitter и Pinterest, которые еще не объявили о своих представителях, быстро предпримут необходимые шаги", - цитирует турецкое издание "Сабах" заместителя министра коммуникаций страны Омера Фатиха Саяна.

Газета отмечает, что платформы не имели в Турции представителей что предусмотрено законом, который вступил в силу в октябре.

Пока известно лишь, что Facebook избежал блокировки в Турции после того, как компания начала процесс по назначению юридического представителя.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, СОЦСЕТИ, РЕКЛАМА, ЗАКОН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]