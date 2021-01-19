Турция запретила рекламу в Twitter, Periscope и Pinterest

Власти Турции запретили платформам Twitter, Periscope и Pinterest размещать рекламу из-за несоблюдения закона о наличии законных представителей компаний в стране.

"Мы надеемся, что Twitter и Pinterest, которые еще не объявили о своих представителях, быстро предпримут необходимые шаги", - цитирует турецкое издание "Сабах" заместителя министра коммуникаций страны Омера Фатиха Саяна.

Газета отмечает, что платформы не имели в Турции представителей что предусмотрено законом, который вступил в силу в октябре.

Пока известно лишь, что Facebook избежал блокировки в Турции после того, как компания начала процесс по назначению юридического представителя.