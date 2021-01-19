Пиротехники России направлены в Азербайджан для разминирования в Агдаме

МЧС России в понедельник направило в Азербайджан специалистов по разминированию территорий в Агдамском районе, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
«Из Москвы направлены пиротехники центра «Лидер» и сотрудники Ногинского спасательного центра. Также бортом будут доставлены 2 единицы техники. Мобильный робототехнический комплекс на базе гусеничной машины MV-4 и автомобиль-мультилифт, предназначенный для безопасной перевозки тяжелых грузов, обеспечат безопасность и эффективность пиротехнических работ», - отмечается в сообщении.
Как сообщает МЧС Азербайджана, группа специалистов, техника и оборудование после прибытия в Гянджу были доставлены в Карабахский региональный центр министерства для проведения работ по разминированию.
Как сообщалось ранее, для работы в Агдамском районе прибыло 20 специалистов ведомства.
Х.Насирзаде
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