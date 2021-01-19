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Карабахский конфликт 19.01.2021 18:14

Пиротехники России направлены в Азербайджан для разминирования в Агдаме

МЧС России в понедельник направило в Азербайджан специалистов по разминированию территорий в Агдамском районе, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

«Из Москвы направлены пиротехники центра «Лидер» и сотрудники Ногинского спасательного центра. Также бортом будут доставлены 2 единицы техники. Мобильный робототехнический комплекс на базе гусеничной машины MV-4 и автомобиль-мультилифт, предназначенный для безопасной перевозки тяжелых грузов, обеспечат безопасность и эффективность пиротехнических работ», - отмечается в сообщении.

Как сообщает МЧС Азербайджана, группа специалистов, техника и оборудование после прибытия в Гянджу были доставлены в Карабахский региональный центр министерства для проведения работ по разминированию.

Как сообщалось ранее, для работы в Агдамском районе прибыло 20 специалистов ведомства.

Х.Насирзаде

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Тэги: МЧС, КАРАБАХ, РАЗМИНИРОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]