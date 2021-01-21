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Дальнее зарубежье 21.01.2021 19:47

Переезд Харрис в резиденцию вице-президента США отложили из-за ремонта

Переезд Камалы Харрис в официальную резиденцию вице-президента США откладывается из-за ремонта, сообщает издание Politico со ссылкой на ее офис.

Резиденция находится на территории Военно-морской обсерватории. До переезда Харрис там отремонтируют дымоход, проведут ряд других технических работ. Где Харрис будет жить до этого, ее офис не раскрывает из соображений безопасности.

Дом, в котором традиционно живут американские вице-президенты, был построен в 1893 году. Он находится примерно в 40 километрах от Белого дома. Официально резиденцией вице-президента США здание стало в 1974 году.

Харрис 20 января приняла присягу на церемонии в Вашингтоне и стала первой женщиной в американской истории на посту вице-президента США.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ХАРРИС, ПЕРЕЕЗД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]