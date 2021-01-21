Переезд Харрис в резиденцию вице-президента США отложили из-за ремонта

Переезд Камалы Харрис в официальную резиденцию вице-президента США откладывается из-за ремонта, сообщает издание Politico со ссылкой на ее офис.

Резиденция находится на территории Военно-морской обсерватории. До переезда Харрис там отремонтируют дымоход, проведут ряд других технических работ. Где Харрис будет жить до этого, ее офис не раскрывает из соображений безопасности.

Дом, в котором традиционно живут американские вице-президенты, был построен в 1893 году. Он находится примерно в 40 километрах от Белого дома. Официально резиденцией вице-президента США здание стало в 1974 году.

Харрис 20 января приняла присягу на церемонии в Вашингтоне и стала первой женщиной в американской истории на посту вице-президента США.