Греция продлила разрешение на въезд россиян до 8 февраля

Власти Греции продлили разрешение на въезд в страну россиянам до 8 февраля по квоте 500 человек в неделю, сообщают местные СМИ.
Для въезда гражданам РФ требуется отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный не ранее, чем за 72 часа до вылета, и ваучер на размещение в гостинице. Справка с результатами должны быть на английском языке с указанием номера паспорта гражданина.
По прибытии может быть проведено выборочное тестирование. Результаты станут известны через 24 часа. При этом детям до 10 лет сдавать тест на коронавирус не нужно.
Кроме того, все путешественники обязаны за день до прибытия заполнить анкету PLF (Passenger Locator Form) на сайте travel.gov.gr.
"Аэрофлот" с 21 ноября возобновил полеты в Афины, они выполняются два раза в неделю. При этом регулярные авиаперевозки из РФ в Грецию, приостановленные из-за пандемии COVID-19, до сих пор запрещены. Граждане РФ могут въехать в Грецию только через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона.
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