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Дальнее зарубежье 22.01.2021 15:43

Власти Британии из-за угрозы новых штаммов COVID-19 не исключают вариант полного закрытия границ

Лондон в числе всех прочих мер рассматривает вариант с полным закрытием границ Великобритании с целью обезопасить население страны от новых разновидностей коронавируса COVID-19, сообщает издание The Sun со ссылкой на британского министра по защите окружающей среды Джорджа Юстиса.

"Мы всегда держим на столе подобные (варианты - ИФ), и такой сейчас прорабатывается", - сказал министр в ответ на соответствующий вопрос.

В то же время министр подчеркнул, что "лично не хотел бы увидеть закрытия всех границ". Однако он допустил возможность того, что в будущем может появиться тип COVID-19, который будет устойчив к вакцине от него.

Министр напомнил, что ранее власти ужесточили правила въезда в страну: теперь до прибытия в Великобританию всем без исключений необходимо сдать тест на наличие коронавируса, а потом отбыть определенный срок в карантине.

Также он выразил надежду, что постепенно жизнь начнет приходить в норму к концу весны или к началу лета 2021 года.

В Великобритании, по официальным данным, более 3,54 млн человек заразились коронавирусом с начала пандемии, скончались свыше 94,5 тыс. человек.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ГРАНИЦЫ, ЗАКРЫТИЕ, ВАРИАНТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]