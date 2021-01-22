Власти Британии из-за угрозы новых штаммов COVID-19 не исключают вариант полного закрытия границ

Лондон в числе всех прочих мер рассматривает вариант с полным закрытием границ Великобритании с целью обезопасить население страны от новых разновидностей коронавируса COVID-19, сообщает издание The Sun со ссылкой на британского министра по защите окружающей среды Джорджа Юстиса.
"Мы всегда держим на столе подобные (варианты - ИФ), и такой сейчас прорабатывается", - сказал министр в ответ на соответствующий вопрос.
В то же время министр подчеркнул, что "лично не хотел бы увидеть закрытия всех границ". Однако он допустил возможность того, что в будущем может появиться тип COVID-19, который будет устойчив к вакцине от него.
Министр напомнил, что ранее власти ужесточили правила въезда в страну: теперь до прибытия в Великобританию всем без исключений необходимо сдать тест на наличие коронавируса, а потом отбыть определенный срок в карантине.
Также он выразил надежду, что постепенно жизнь начнет приходить в норму к концу весны или к началу лета 2021 года.
В Великобритании, по официальным данным, более 3,54 млн человек заразились коронавирусом с начала пандемии, скончались свыше 94,5 тыс. человек.
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