Грузоперевозки в Азербайджане в 2020г сократились на 20% из-за COVID-19, автоперевозки - на 27%

Объем грузоперевозок всеми видами транспортных средств в Азербайджане в 2020 году составил 188 млн 622,9 тыс. тонн, что на 19,8% меньше показателя 2019 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
Снижение перевозок связано с пандемией коронавируса и введением карантина для предотвращения распространения инфекции.
В структуре грузоперевозок на долю негосударственных транспортных предприятий пришлось 78,6%, на долю госсектора - 21,4%. При этом объем грузоперевозок со стороны негосударственных транспортных предприятий в 2020 году по сравнению с 2019 годом сократился на 23,6%.
За отчетный период по железной дороге было перевезено 14 млн 624 тыс. тонн (включая транзитные грузы), что на 3,9% меньше показателя 2019 года.
Морским транспортом перевезено 5 млн 981,9 тыс. тонн различных грузов (рост на 0,2%), автомобильным транспортом - 111 млн 518,3 тыс. тонн (спад на 27,2%), воздушным – 458,8 тыс. тонн (рост в 2,5 раза). По внутренним нефтепроводам за отчетный период транспортировано 34 млн 720 тыс. тонн нефти (спад на 10,5%).
Остальной объем транспортировки пришелся на магистральные газопроводы.
Б.Рустамбеков
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