Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0695 RUR   0.023 GBR   2.3318 TRY   0.2305

Цена на нефть

21.01 $/bbl   WTI 53.13 -0.18 Brent 56.10 0.02

Погода в Баку

  ночь день

Транспорт и связь 22.01.2021 15:07

Грузоперевозки в Азербайджане в 2020г сократились на 20% из-за COVID-19, автоперевозки - на 27%

Объем грузоперевозок всеми видами транспортных средств в Азербайджане в 2020 году составил 188 млн 622,9 тыс. тонн, что на 19,8% меньше показателя 2019 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

Снижение перевозок связано с пандемией коронавируса и введением карантина для предотвращения распространения инфекции.

В структуре грузоперевозок на долю негосударственных транспортных предприятий пришлось 78,6%, на долю госсектора - 21,4%. При этом объем грузоперевозок со стороны негосударственных транспортных предприятий в 2020 году по сравнению с 2019 годом сократился на 23,6%.

За отчетный период по железной дороге было перевезено 14 млн 624 тыс. тонн (включая транзитные грузы), что на 3,9% меньше показателя 2019 года.

Морским транспортом перевезено 5 млн 981,9 тыс. тонн различных грузов (рост на 0,2%), автомобильным транспортом - 111 млн 518,3 тыс. тонн (спад на 27,2%), воздушным – 458,8 тыс. тонн (рост в 2,5 раза). По внутренним нефтепроводам за отчетный период транспортировано 34 млн 720 тыс. тонн нефти (спад на 10,5%).

Остальной объем транспортировки пришелся на магистральные газопроводы.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПОКАЗАТЕЛИ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]