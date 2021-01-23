Несколько тысяч нацгвардейцев могут остаться в Вашингтоне до марта

В американской администрации обсуждают возможность сохранения присутствия тысяч служащих национальной гвардии в Вашингтоне до марта, сообщили американскому телеканалу CNN сотрудники оборонного ведомства США.
Причиной для этой меры собеседники телеканала называют обеспокоенность в связи с возможностью возникновения волнений в период рассмотрения вопроса об импичменте в отношении бывшего американского президента Дональда Трампа и в связи с первым обращением нового президента США Джо Байдена к конгрессу.
Ранее на этой неделе мэр Вашингтона Муриэл Боузер сообщила о наличии "разведданных от федералов, на основании которых был сделан вывод о необходимости большего присутствия (служащих нацгвардии)". При этом она не вдавалась в какие-либо подробности.
CNN в свою очередь сообщал ранее, что большая часть из 25 тыс. служащих национальной гвардии США, стянутых в Вашингтон в рамках мер по обеспечению безопасности на инаугурации президента Байдена, будут отправлены домой через 5-10 дней после церемонии. "Примерно 15 тыс. служащих вернутся домой настолько скоро, насколько будет возможно", - цитирует CNN выдержку из заявления управления нацгвардии США.
6 января сторонники Трампа ворвались в здание конгресса в Вашингтоне, в результате беспорядков минимум пять человек погибли. Конгрессмены в Капитолии в тот момент занимались утверждением результатов голосования коллегии выборщиков, согласно которым победителем президентских выборов стал Байден. Заседание конгресса было прервано, часть конгрессменов эвакуирована. Когда в Капитолии удалось восстановить порядок, Палата представителей и Сенат США утвердили победу Байдена.
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