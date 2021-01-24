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Регион 24.01.2021 20:20

Тегеран рассчитывает, что санкции США против Ирана будут скоро отменены

Иран доживает последние дни под американскими санкциями, заявил в воскресенье иранский вице-президент Эсхак Джахангири.

"После снятия санкций нас ждут хорошие дни. Зима кончилась, иранский народ впереди ждут светлые дни", - приводит слова Джахангири агентство "Анадолу".

Несмотря на давление США, Иран добился впечатляющих успехов в нефтегазовой сфере, отметил вице-президент, добавив, что в конце президентского срока Дональда Трампа в декабре-январе экспорт иранской нефти достиг рекордных показателей.

Ранее на этой неделе глава МИД Ирана Джавад Зариф в статье для журнала Foreign Affairs призвал администрацию нового президента США Джо Байдена "безоговорочно" отменить все санкции, введенные администрацией Трампа и спасти "ядерную сделку".

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе был принят "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия) и Ираном в июле 2015 года. В 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из соглашения. Год спустя Иран начал поэтапное сокращение своих обязательств по СВПД.

Зариф пообещал, что Иран отменит все свои меры, принятые после выхода США из СВПД. Но возвращение к переговорам окажется под угрозой, если Вашингтон или его союзники из ЕС потребуют новых условий для сделки, "которую тщательно прорабатывали годами переговоров", заявил иранский дипломат.

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Тэги: ИРАН, ВИЦЕ/ПРЕЗИДЕНТ, США, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]