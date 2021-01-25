Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0705 RUR   0.0226 GBR   2.33 TRY   0.2291

Цена на нефть

22.01 $/bbl   WTI 52.27 -0.86 Brent 55.41 -0.69

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 25.01.2021 18:15

ВИЭ впервые обошли ископаемое топливо по производству электроэнергии в ЕС в 2020 г.

Доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в генерации электричества в Европе в 2020 году впервые в истории превысила долю ископаемого топлива, следует из ежегодного отчета британского аналитического центра Ember и немецкого института Agora Energiewende.

Согласно отчету, в котором отслеживается состояние энергетического сектора ЕС с 2015 года, в прошлом году из возобновляемых источников было сгенерировано 38% всей электроэнергии, а с помощью ископаемого топлива - 37%.

Этот сдвиг обусловлен расширением использования энергии, получаемой от ветра и солнца, объемы которой почти удвоились с 2015 года. К 2020 году одна пятая часть электроэнергии в странах ЕС была выработана на ветровых и солнечных электростанциях, говорится в отчете. Это также одна из причин, почему производство энергии на основе угля снизилось на 20% в прошлом году - угольные станции обеспечили лишь 13% электроэнергии, выработанной в Европе.

"Европа опирается на ветровую и солнечную энергию, чтобы обеспечить не только поэтапный отказ от угля к 2030 году, но также постепенно отказаться от газовой генерации, заменить закрывающиеся атомные электростанции, а также удовлетворить растущий спрос на электроэнергию для электромобилей, тепловых насосов и электролизеров", - заявил старший аналитик Ember и ведущий автор отчета Дэйв Джонс.

Самые высокие доли выработки ветровой и солнечной энергии, как сообщается, зафиксированы в Дании (61%), Ирландии (35%), Германии (33%) и Испании (29%).

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 привела к снижению спроса на электроэнергию по всему миру. В Евросоюзе электропотребление в 2020 году упало на 4%, отмечается в отчете. Однако, по мнению авторов исследования, пандемия не повлияла на развитие возобновляемой энергетики.

Как пишет ассоциация WindEurope, Европа является мировым лидером в области ветроэнергетики. В прошлом году 11,6% всех потребностей ЕС в электроэнергии обеспечивалось за счет установок, использующих энергию ветра, а в некоторые дни ветроэлектростанции покрывали более 100% потребностей отдельных государств-членов блока. По данным на 24 января 2021 года на энергию ветра в Испании приходилось более половины выработки электроэнергии (54,8%). Следом идут Португалия и Греция, где доля ветровой энергии составила 46,4% и 36,7% соответственно.

В прошлом месяце лидеры стран ЕС достигли соглашения о сокращении к 2030 году выбросов парниковых газов на 55% по сравнению с уровнем 1990 года. В Соединенных Штатах в последние годы также наблюдается постепенный отказ от угля и переход на более чистые источники энергии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕВРОПА, ЭНЕРГЕТИКА, ВИЭ, СПРОС


Похожие новости


США выделят до $1 млрд на снижение зависимости Европы от российских энергоресурсов - Помпео Трамп призывает европейские страны при помощи США добиться энергетической безопасности Евросоюз хочет перейти на евро при расчетах в энергетической отрасли США заставляют европейцев отказаться от "Северного потока - 2" - Лавров ЕС сделает ставку на энергопартнерство с Баку и Ашхабадом для снижения роли РФ - FT ЕС требует от России сотрудничества в достижении экологических целей

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]