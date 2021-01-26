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Регион 26.01.2021 10:32

Премьер Украины заявил о подготовке правительством контрактов на 30 млн доз вакцин от COVID-19

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на стадии подписания или уже подписаны правительством контракты на более чем 30 млн доз вакцин.

"Вакцин хватит всем желающим на протяжении этого года. У нас сегодня контрактов более чем на 30 млн вакцин фактически на подписании и подписано", - сказал Шмыгаль в эфире телеканала ICTV в понедельник вечером.

Он добавил, что все очереди согласно национального плана вакцинации будут соблюдены, а сама вакцинация начнется в феврале.

Ранее в понедельник президент Украины Владимир Зеленский пообещал украинцам 1 млн доз вакцины от COVID-19 "ведущей компании", но не назвал ее. Зеленский подчеркнул, что по итогам усиленного карантина на Украине количество выздоровевших превысило количество заболевших. Кроме того, за этот период были созданы 14 тыс. дополнительных койкомест в больницах. Общее количество койкомест достигло 70 тыс. Из них 70% свободны и более 80% обеспечены кислородом.

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Тэги: УКРАИНА, ВАКЦИНА, КОНТРАКТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]