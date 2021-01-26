Пять тысяч нацгвардейцев останутся в Вашингтоне до середины марта - министр сухопутных сил США

Около 5 тыс. военнослужащих национальной гвардии останутся в Вашингтоне (округ Колумбия) до середины марта, ожидаемой даты окончания процесса импичмента в отношении экс-президента Дональда Трампа, сообщил на брифинге и.о. министра сухопутных сил США Джон Уитли.
"От национальной гвардии попросили продолжать поддерживать федеральные правоохранительные органы примерно 7 тыс. бойцов в предстоящие недели. Это число, вероятно, сократится до примерно 5 тыс. к середине марта", - заявил Уитли.
Он уточнил, что 5 тыс. бойцов останутся в городе ориентировочно до завершения судебного процесса над Трампом в сенате, который должен начаться 8 февраля.
По его словам, Пентагон получил четыре запроса о том, чтобы бойцы нацгвардии остались в столице и оказывали помощь правоохранительным органам Вашингтона, секретной службе США и полиции Капитолия на фоне опасений угроз чиновникам и городу после беспорядков в здании Конгресса 6 января.
"Они обеспокоены тем, что могут возникнуть ситуации, когда есть законные протесты - протесты, защищенные Первой поправкой, которые могут быть использованы злоумышленниками", - отметил Уитли.
Около 25 тыс. военнослужащих находились в городе на прошлой неделе в дни инаугурации президента Джо Байдена. С тех пор это число сократилось до 13 тыс. Ожидается, что к концу недели оно снизится до 7 тыс.
Ранее сообщалось, что в американской администрации обсуждают возможность сохранения присутствия тысяч служащих национальной гвардии в Вашингтоне до марта.
Причиной для этой меры называлась обеспокоенность в связи с возможностью возникновения волнений в период рассмотрения вопроса об импичменте в отношении бывшего американского президента Дональда Трампа и в связи с первым обращением нового президента США Джо Байдена к конгрессу.
6 января сторонники Трампа ворвались в здание конгресса в Вашингтоне, в результате беспорядков минимум пять человек погибли. Конгрессмены в Капитолии в тот момент занимались утверждением результатов голосования коллегии выборщиков, согласно которым победителем президентских выборов стал Байден. Заседание конгресса было прервано, часть конгрессменов эвакуирована. Когда в Капитолии удалось восстановить порядок, Палата представителей и Сенат США утвердили победу Байдена.
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