Азербайджан планирует расширить список подакцизных товаров

Правительство Азербайджана предлагает внести в список подакцизных товаров все виды курительного табака, за исключением табака для кальянов и промышленного табака.

«Это предусмотрено изменениями в Налоговый кодекс Азербайджана, предложенными на рассмотрение парламента», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в парламенте.

Кроме этого, предлагать облагать акцизом гомогенный, жевательный и нюхательный табаки (произведенные в Азербайджане – ИФ), а также табак и табачные изделия, используемые путем нагрева.

Согласно изменениям, ставку акциза по всем видам курительного табака, за исключением табака для кальянов и промышленного табака, а также для гомогенного, жевательного и нюхательного табака предлагается установить в размере 30 манатов за каждый килограмм.

Ставку акциза за табак и табачные изделия, потребляемые путем нагрева, предлагается установить в размере 12,9 манатов за каждые 1 тыс. штук.

Изменения также предусматривают повышение ставки акциза на производимые в Азербайджане сигариллы - с 31 маната до 43 манатов за каждую 1 тыс. штук (рост на 38,7%), изготовленные из табака сигареты и их заменители – с 31 маната до 35 манатов за каждую тысячу штук (рост на 12,9%), жидкость для электронных сигарет – с 20 манатов до 220 манатов за каждый литр (рост в 11 раз).

А.Мамедов