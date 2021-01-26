Банки в Азербайджане в 2020г сократили портфель бизнес-кредитов на 6,1%, потребкредитование - на 10,2%

Банки в Азербайджане в 2020 году сократили портфель по бизнес-кредитам и потребительским кредитам, увеличили кредитование ипотеки.
Согласно данным Центробанка, на 31 декабря 2020 года кредитный портфель банков оценивается в 14 млрд 157 млн манатов (спад по сравнению с показателем на конец 2019 года на 5%).
За 2020 год банки сократили портфель бизнес-кредитов на 6,1% - до 8 млрд 478,3 млн манатов или 59,9% всего кредитного портфеля банков. При этом в декабре 2020 года портфель банков по бизнес-кредитам сократился на 98,1 млн манатов.
Портфель по потребительскому кредитованию банков за отчетный год сократился на 10,2% - до 3 млрд 661,2 млн манатов, удельный вес - 25,9%. При этом в декабре банки сократили портфель по потребкредитованию на 69,7 млн манатов.
За 2020 год банки в Азербайджане увеличили портфель по ипотечным кредитам на 12,5% - до 2 млрд 17,5 млн манатов или 14,3% всего кредитного портфеля банков. При этом за декабрь портфель выданных ипотечных кредитов вырос на 20,2 млн манатов.
В Азербайджане на 31 декабря 2020 года лицензию на деятельность имеют 26 банков.
Сокращение бизнес-кредитования и потребкредитования в 2020 году связано во многом с карантином из-за коронавируса COVID-19, которое привело к снижению экономической активности в Азербайджане.
Х.Насирзаде
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