Президент Эстонии отказалась баллотироваться на пост генсека ОЭСР

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) решила отказаться от борьбы за пост генерального секретаря Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщила администрация главы государства.

"После консультаций со многими странами-членами ОЭСР мы пришли к пониманию того, что мое возможное вступление в эту должность только после истечения срока полномочий президента республики не является лучшим решением для многих стран в это напряженное время, поэтому я отказываюсь от баллотирования", сказала Кальюлайд.

Президент поблагодарила сотрудников Министерства иностранных дел и членов предыдущего правительства во главе с премьер-министром Юри Ратасом (Juri Ratas) за их вклад в поддержку кандидатуры Эстонии.

Она отметила, что "это был первый случай, когда Эстония так активно претендовала на международное положение такого веса, и мы, безусловно, как страна, многое приобрели от этого процесса". "Я считаю, что в результате всех этих консультаций нам удалось немного подкорректировать повестку дня ОЭСР и лучше понять вызовы, которые несет цифровизация мировой экономике и странам", - говорит президент.

Кальюлайд также поблагодарила государства, поддержавшие ее кандидатуру, и сказала, что в этом процессе не было слабых кандидатов.

Срок полномочий нынешнего генерального секретаря ОЭСР Анхела Гурриа (Angel Gurria) истекает в июне этого года. Своих кандидатов на пост генсека, помимо Эстонии, выдвинули также Чехия, Польша, Швеция, Дания, Швейцария, Канада, Австралия, США и Греция.

Эстония присоединилась к ОЭСР в 2010 году.

Первый срок полномочий президента Кальюлайд истекает в начале осени нынешнего года. Ранее она заявляла, что откажется от второго должностного срока и будет баллотироваться на пост генсека ОЭСР. Однако многие обозреватели не исключают, что она намеревалась покинуть пост главы государства, так как при прежней правительственной коалиции ее шансы победить на выборах были невелики.

После того как правительство Ратаса ушло в отставку в связи с подозрением в коррупции и в понедельник приступил к работе новый кабинет министров, более позитивно относящийся к президенту, ее шансы на победу в борьбе за второй президентский срок выросли.