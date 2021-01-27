Россия возобновляет авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром

Россия с 27 января возобновляет авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром, информирует оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
"Принято решение о возобновлении с 27 января авиасообщения России с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром на взаимной основе, - сообщили журналистам в оперштабе.
Там уточнили, что решение принято по итогам состоявшегося обсуждения и с учётом эпидобстановки в данных странах.
В штабе отметили, что рейсы во Вьетнам по маршруту Москва - Ханой, и в Индию по маршруту Москва - Дели будут осуществляться по два раза в неделю.
В Финляндию, в Хельсинки, самолёты будут летать из Москвы и Санкт-Петербурга также по два раза в неделю.
Авиасообщение с Катаром по маршруту Москва - Доха будет осуществляться три раза в неделю.
Кроме того, оперштаб принял решение об увеличении количества регулярных рейсов в Египет по маршруту Москва-Каир до пяти раз в неделю.
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