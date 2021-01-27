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СНГ 27.01.2021 10:06

Россия возобновляет авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром

Россия с 27 января возобновляет авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром, информирует оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

"Принято решение о возобновлении с 27 января авиасообщения России с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром на взаимной основе, - сообщили журналистам в оперштабе.

Там уточнили, что решение принято по итогам состоявшегося обсуждения и с учётом эпидобстановки в данных странах.

В штабе отметили, что рейсы во Вьетнам по маршруту Москва - Ханой, и в Индию по маршруту Москва - Дели будут осуществляться по два раза в неделю.

В Финляндию, в Хельсинки, самолёты будут летать из Москвы и Санкт-Петербурга также по два раза в неделю.

Авиасообщение с Катаром по маршруту Москва - Доха будет осуществляться три раза в неделю.

Кроме того, оперштаб принял решение об увеличении количества регулярных рейсов в Египет по маршруту Москва-Каир до пяти раз в неделю.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, АВИАСООБЩЕНИЕ, ВОЗОБНОВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]