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Здравоохранение 27.01.2021 09:58

Число заражений COVID-19 в мире превысило 100 млн, число жертв - 2,15 млн - университет Хопкинса

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро среды достигло 100 млн 270 тыс. 535 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 157 тыс. 349, выздоровели более 71 млн человек.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено 25 млн 439 тыс. 570 инфицированных COVID-19, зафиксировано 425 тыс. 119 летальных исходов, излечились более 15 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 10 млн 689 тыс. 527, число скончавшихся - 153 тыс. 724, поправились более 10,3 млн человек.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 8 млн 933 тыс. 393 заболевших, из них умерли 218 тыс. 878 человек, вылечились почти 7,9 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро среды 278,0. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 311 человек, Индии - 111, Бразилии - 1 тыс. 26.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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