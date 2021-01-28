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Финансы 28.01.2021 11:51

AzeriCard планирует упростить обслуживание клиентов банков-партнеров за счет нового проекта с Visa

Азербайджанский процессинговый центр «AzeriCard» разрабатывает новое мобильное приложение для клиентов, которое объединит в себе услуги всех банков, обслуживаемых центром, заявил генеральный директор AzeriCard Фарид Гулиев.

«Разрабатываемое мобильное приложение позволит нашим клиентам пользоваться всеми банковскими технологиями с большим удобством. Услуги всех азербайджанских банков, обслуживаемых нашим процессинговым центром, будут доступны в одном приложении», - сказал Гулиев в четверг в рамках Fintex Summit Online, передает «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, в первую очередь в приложении будут доступны услуги тех банков, которые более готовы к условиям открытого банкинга.

Приложение, по словам Гулиева, разрабатывается совместно с международной платежной системой Visa.

Процессинговый центр AzeriCard, принадлежащий Международному банку Азербайджана, в настоящее время предоставляет услуги 15 местным и двум зарубежным банкам.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: AZERICARD, ПРИЛОЖЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]