AzeriCard планирует упростить обслуживание клиентов банков-партнеров за счет нового проекта с Visa

Азербайджанский процессинговый центр «AzeriCard» разрабатывает новое мобильное приложение для клиентов, которое объединит в себе услуги всех банков, обслуживаемых центром, заявил генеральный директор AzeriCard Фарид Гулиев.
«Разрабатываемое мобильное приложение позволит нашим клиентам пользоваться всеми банковскими технологиями с большим удобством. Услуги всех азербайджанских банков, обслуживаемых нашим процессинговым центром, будут доступны в одном приложении», - сказал Гулиев в четверг в рамках Fintex Summit Online, передает «Интерфакс-Азербайджан».
По его словам, в первую очередь в приложении будут доступны услуги тех банков, которые более готовы к условиям открытого банкинга.
Приложение, по словам Гулиева, разрабатывается совместно с международной платежной системой Visa.
Процессинговый центр AzeriCard, принадлежащий Международному банку Азербайджана, в настоящее время предоставляет услуги 15 местным и двум зарубежным банкам.
А.Мамедов
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