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СНГ 28.01.2021 19:41

Более 260 человек привлечены к ответственности за различные правонарушения на несанкционированной акции в Москве 23 января - столичный главк МВД

Столичное управление полиции сообщило о привлечении к административной ответственности за различные правонарушения 267 граждан на несанкционированной акции 23 января в Москве.

"За различные правонарушения во время несанкционированной акции в центре Москвы 23 января к административной ответственности уже привлечено 267 человек, 110 из них судом назначено наказание в виде административного ареста", - говорится в сообщении управления, размещенном на сайте в четверг.

Отмечается, что в отношении 173 родителей, чьи дети приняли участие в акции, составлены административные материалы.

Также за различные правонарушения, в том числе за нападения на сотрудников правоохранительных органов во время несанкционированной акции в центре Москвы 23 января, Главным следственным управлением Следственного комитета России по городу Москве расследуется семь уголовных дел, в рамках которых противоправные действия участников несанкционированной акции квалифицируются по ст. 318 УК РФ.

Несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию оппозиционера Алексея Навального прошли 23 января во многих городах страны, в том числе в Москве. Уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева сообщила, что было задержано более 1000 человек.

По данным официального представителя Следственного комитета (СК) Светланы Петренко, более полутора десятков человек задержаны в РФ по подозрению в преступлениях, совершенных на акциях протеста 23 января, возбуждено 21 уголовное дело.

Между тем, по данным официального представителя МВД России Ирины Волк, по итогам прошедшей в Москве несанкционированной акции возбуждено дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ч. 1 ст. 236 УК РФ). Его фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Также возбуждено несколько уголовных дел о воспрепятствовании работе транспорта и угрозе его безопасной эксплуатации (ч. 1 ст. 267 и ст. 267.1 УК РФ соответственно) в Москве, Санкт-Петербурге, Ижевске и Владивостоке.

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Тэги: МОСКВА, АКЦИЯ, ПОЛИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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