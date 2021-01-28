ЦБ Азербайджана планирует в IV квартале внедрить концепцию открытого банкинга

Центральный банк Азербайджана продолжает работать над внедрением в стране концепции открытого банкинга, полное ее внедрение запланировано в IV-ом квартале 2021 года, заявил руководитель проекта, представитель департамента информационных технологий ЦБА Сахиб Гасанов.
«В настоящее время мы ведем работу в данном направлении. В марте мы начнем разработку дорожной карты по имплементации в стране концепции открытого банкинга, а в апреле 2021 года планируем представить ее общественности», - сказал Гасанов на Fintex Summit Online в четверг, передает «Интерфакс-Азербайджан».
По словам Гасанова, концепцию планируется внедрить в Азербайджане в ноябре-декабре 2021 года.
Концепция открытого банкинга заключается в использовании открытых API (программных интерфейсов приложения - ИФ) в финансовой сфере. Открытый банкинг дает возможность сторонним разработчикам создавать сервисы и приложения для финансовых институтов, расширяет возможности финансовой прозрачности для владельцев счетов банковских учреждений, позволяет строить обмен данными о клиенте с его согласия и формировать для него персональные предложения.
А.Мамедов
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