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Финансы 28.01.2021 17:42

ЦБ Азербайджана планирует в IV квартале внедрить концепцию открытого банкинга

Центральный банк Азербайджана продолжает работать над внедрением в стране концепции открытого банкинга, полное ее внедрение запланировано в IV-ом квартале 2021 года, заявил руководитель проекта, представитель департамента информационных технологий ЦБА Сахиб Гасанов.

«В настоящее время мы ведем работу в данном направлении. В марте мы начнем разработку дорожной карты по имплементации в стране концепции открытого банкинга, а в апреле 2021 года планируем представить ее общественности», - сказал Гасанов на Fintex Summit Online в четверг, передает «Интерфакс-Азербайджан».

По словам Гасанова, концепцию планируется внедрить в Азербайджане в ноябре-декабре 2021 года.

Концепция открытого банкинга заключается в использовании открытых API (программных интерфейсов приложения - ИФ) в финансовой сфере. Открытый банкинг дает возможность сторонним разработчикам создавать сервисы и приложения для финансовых институтов, расширяет возможности финансовой прозрачности для владельцев счетов банковских учреждений, позволяет строить обмен данными о клиенте с его согласия и формировать для него персональные предложения.

А.Мамедов

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Тэги: ЦБ, БАНКИНГ, ОТКРЫТЫЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]