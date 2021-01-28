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СНГ 28.01.2021 17:59

В Киргизии арестован экс-премьер

Бывший премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев арестован на два месяца по подозрению в коррупции и незаконном обогащении, сообщает пресс-служба Первомайского районного суда Бишкека в четверг.

"Постановлением Первомайского районного суда Бишкека в отношении подозреваемого Мухаммедкалыя Абылгазиева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 26 марта с содержанием в СИЗО Госкомитета нацбезопасности Киргизии", - сообщили в суде.

Абылгазиев был задержан 26 января.

По данным спецслужбы, будучи премьер-министром, вопреки интересам государства и граждан республики, необоснованно и в нарушение национального законодательства Абылгазиев подписал постановление правительства, согласно которому ЗАО "Кумтор Голд Компани" (разработчик крупнейшего в стране золоторудного месторождения "Кумтор" - ИФ) дополнительно были предоставлены территории для проведения геологоразведки и добычи золота.

Абылгазиев возглавил правительство Киргизии в 2018 году. 15 июня 2020 он подал в отставку.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ЭКС, ПРЕМЬЕР, АРЕСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]