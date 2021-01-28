В Киргизии арестован экс-премьер

Бывший премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев арестован на два месяца по подозрению в коррупции и незаконном обогащении, сообщает пресс-служба Первомайского районного суда Бишкека в четверг.
"Постановлением Первомайского районного суда Бишкека в отношении подозреваемого Мухаммедкалыя Абылгазиева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 26 марта с содержанием в СИЗО Госкомитета нацбезопасности Киргизии", - сообщили в суде.
Абылгазиев был задержан 26 января.
По данным спецслужбы, будучи премьер-министром, вопреки интересам государства и граждан республики, необоснованно и в нарушение национального законодательства Абылгазиев подписал постановление правительства, согласно которому ЗАО "Кумтор Голд Компани" (разработчик крупнейшего в стране золоторудного месторождения "Кумтор" - ИФ) дополнительно были предоставлены территории для проведения геологоразведки и добычи золота.
Абылгазиев возглавил правительство Киргизии в 2018 году. 15 июня 2020 он подал в отставку.
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