В Киргизии арестован экс-премьер

Бывший премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев арестован на два месяца по подозрению в коррупции и незаконном обогащении, сообщает пресс-служба Первомайского районного суда Бишкека в четверг.

"Постановлением Первомайского районного суда Бишкека в отношении подозреваемого Мухаммедкалыя Абылгазиева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 26 марта с содержанием в СИЗО Госкомитета нацбезопасности Киргизии", - сообщили в суде.

Абылгазиев был задержан 26 января.

По данным спецслужбы, будучи премьер-министром, вопреки интересам государства и граждан республики, необоснованно и в нарушение национального законодательства Абылгазиев подписал постановление правительства, согласно которому ЗАО "Кумтор Голд Компани" (разработчик крупнейшего в стране золоторудного месторождения "Кумтор" - ИФ) дополнительно были предоставлены территории для проведения геологоразведки и добычи золота.

Абылгазиев возглавил правительство Киргизии в 2018 году. 15 июня 2020 он подал в отставку.