AZAL с 15 февраля запускает спецрейсы из Баку в Дубай

ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) с 15 февраля начнут выполнение специальных рейсов по маршруту Баку-Дубай-Баку.
«С 15 февраля авиакомпания «Азербайджанские Авиалинии» приступает к выполнению специальных рейсов по маршруту Баку-Дубай-Баку. В феврале AZAL выполнит два полета по данному направлению: 15 и 22 февраля», - говорится в сообщении авиаперевозчика.
Начиная с марта, частота полетов в Дубай возрастет до двух рейсов в неделю, они будут осуществляться по понедельникам и пятницам.
Билеты на эти рейсы можно будет приобрести на официальном сайте авиакомпании: www.azal.az
Пассажирам авиарейса по направлению Баку-Дубай необходимо:
- заранее оформить визу в ОАЭ тем, кому она необходима или у кого срок действия визы истек. Правила въезда в страну во время пандемии представлены на сайте авиакомпании по ссылке: https://www.azal.az/ru/information/covid-dubai;
- загрузить и зарегистрировать приложение «COVID-19 DXB Smart App» до прибытия в Дубай;
- получить справку об отсутствии коронавирусной инфекции (в напечатанном виде и на английском языке). Список клиник в Азербайджане, в которых можно сдать тест на COVID-19, опубликован на сайте авиакомпании: https://www.azal.az/ru/information/covid-clinics.
Пассажирам рейса по направлению Дубай-Баку следует:
- проверить право въезда в Азербайджан. Список категорий лиц, которым разрешен въезд в Азербайджан, представлен на странице по ссылке: https://www.azal.az/ru/information/covid-azerbaijan;
- получить справку об отсутствии коронавирусной инфекции. Подлинность результата теста будет проверяться на стойке регистрации в аэропорту вылета посредством специального QR-кода через мобильное приложение ALHOSN UAE (данное приложение доступно в AppStore, Google Play, GalaxyStore и AppGallery), либо через справку с печатью и подписью врача, на которой также должен быть указан QR-код. С перечнем рекомендуемых лабораторий в Дубае, в которых разрешено сдать анализ на коронавирусную инфекцию, также можно ознакомиться по ссылке: https://www.azal.az/ru/information/covid-dubai.
Для пассажиров обоих направлений следует:
- убедиться, что результат теста действителен в течение 48 часов до вылета рейса.
В Азербайджане из-за COVID-19 до 1 апреля 2021 года действует карантин.
Р.Ахмедов
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