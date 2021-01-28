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Транспорт и связь 28.01.2021 19:38

AZAL с 15 февраля запускает спецрейсы из Баку в Дубай

ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) с 15 февраля начнут выполнение специальных рейсов по маршруту Баку-Дубай-Баку.

«С 15 февраля авиакомпания «Азербайджанские Авиалинии» приступает к выполнению специальных рейсов по маршруту Баку-Дубай-Баку. В феврале AZAL выполнит два полета по данному направлению: 15 и 22 февраля», - говорится в сообщении авиаперевозчика.

Начиная с марта, частота полетов в Дубай возрастет до двух рейсов в неделю, они будут осуществляться по понедельникам и пятницам.

Билеты на эти рейсы можно будет приобрести на официальном сайте авиакомпании: www.azal.az

Пассажирам авиарейса по направлению Баку-Дубай необходимо:

- заранее оформить визу в ОАЭ тем, кому она необходима или у кого срок действия визы истек. Правила въезда в страну во время пандемии представлены на сайте авиакомпании по ссылке: https://www.azal.az/ru/information/covid-dubai;

- загрузить и зарегистрировать приложение «COVID-19 DXB Smart App» до прибытия в Дубай;

- получить справку об отсутствии коронавирусной инфекции (в напечатанном виде и на английском языке). Список клиник в Азербайджане, в которых можно сдать тест на COVID-19, опубликован на сайте авиакомпании: https://www.azal.az/ru/information/covid-clinics.

Пассажирам рейса по направлению Дубай-Баку следует:

- проверить право въезда в Азербайджан. Список категорий лиц, которым разрешен въезд в Азербайджан, представлен на странице по ссылке: https://www.azal.az/ru/information/covid-azerbaijan;

- получить справку об отсутствии коронавирусной инфекции. Подлинность результата теста будет проверяться на стойке регистрации в аэропорту вылета посредством специального QR-кода через мобильное приложение ALHOSN UAE (данное приложение доступно в AppStore, Google Play, GalaxyStore и AppGallery), либо через справку с печатью и подписью врача, на которой также должен быть указан QR-код. С перечнем рекомендуемых лабораторий в Дубае, в которых разрешено сдать анализ на коронавирусную инфекцию, также можно ознакомиться по ссылке: https://www.azal.az/ru/information/covid-dubai.

Для пассажиров обоих направлений следует:

- убедиться, что результат теста действителен в течение 48 часов до вылета рейса.

В Азербайджане из-за COVID-19 до 1 апреля 2021 года действует карантин.

Р.Ахмедов

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Тэги: AZAL, ДУБАЙ, ПОЛЕТЫ


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