Общественный транспорт в Азербайджане не будет работать по выходным до конца марта - Кабмин

Действующие в Азербайджане ограничения на работу общественного транспорта по выходным дням сохранены до конца марта 2021 года.

Такое решение принял в пятницу кабинет министров.

Постановление опубликовано на сайте правительства.

В Азербайджане из-за коронавируса действует специальный карантинный режим до 1 апреля 2021 года. С 5 июля 2020 года общественный транспорт не работает по выходным дням.

Х.Насирзаде