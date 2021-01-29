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Транспорт и связь 29.01.2021 20:27

Общественный транспорт в Азербайджане не будет работать по выходным до конца марта - Кабмин

Действующие в Азербайджане ограничения на работу общественного транспорта по выходным дням сохранены до конца марта 2021 года.

Такое решение принял в пятницу кабинет министров.

Постановление опубликовано на сайте правительства.

В Азербайджане из-за коронавируса действует специальный карантинный режим до 1 апреля 2021 года. С 5 июля 2020 года общественный транспорт не работает по выходным дням.

Х.Насирзаде


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Тэги: КАБМИН, ТРАНСПОРТ, ОГРАНИЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]