Общественный транспорт в Азербайджане не будет работать по выходным до конца марта - Кабмин

Действующие в Азербайджане ограничения на работу общественного транспорта по выходным дням сохранены до конца марта 2021 года.
Такое решение принял в пятницу кабинет министров.
Постановление опубликовано на сайте правительства.
В Азербайджане из-за коронавируса действует специальный карантинный режим до 1 апреля 2021 года. С 5 июля 2020 года общественный транспорт не работает по выходным дням.
Х.Насирзаде
Глава МИД Азербайджана принял копии верительных грамот нового посла Беларуси
Центр по мониторингу перемирия в Карабахе начнет работу 30 января, заявляют в Анкаре
Главы МИД Азербайджана и России обсудили ход выполнения трехсторонних договоренностей по Карабаху
Японский премьер твердо намерен провести Олимпиаду в Токио этим летом
Европейский регулятор одобрил вакцину AstraZeneca от коронавируса
Соседи ЕС получат в 2021 г достаточное количество доз вакцины против коронавируса - глава Еврокомиссии
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
ИВ Гянджи направит 600 тыс. манатов на устранение ущерба жилью, пострадавшему от армянских ракетных атак
В США начинают использовать собак для выявления заболевших COVID-19 зрителей на спортивных мероприятиях
Дистанцирование части верхушки "Талибана" от экстремизма положительно повлияет на ситуацию в Афганистане
Байден пока изучает торговое соглашение Трампа с КНР - Белый дом
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
AccessBank предоставляет льготные агрокредиты
«Лаборатория Касперского» рассказывает о трендах в корпоративной кибербезопасности на 2021 год
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Администрация президента: Азербайджан уважает границы и территориальную целостность всех государств
Депутату Госдумы РФ Затулину указали не совать нос в дела Азербайджана – «Комсомольская правда»
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы