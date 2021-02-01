Управление системами орошения Физули направит около 30 млн манатов на проведение ремонтных работ

Управление системами орошения Физулинского района направит около 30 млн манатов на выполнение различных ремонтных работ, предусмотренных на 2021 год.

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, с ООО «Sevinc-96» подписан контракт на проведение текущего ремонта оборудований, строений и выполнения различных земельных работ.

Сумма контракта – 29 млн 933, 995 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков