Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0622 RUR   0.0224 GBR   2.3349 TRY   0.2336

Цена на нефть

29.01 $/bbl   WTI 52.20 -0.14 Brent 55.88 0.35

Погода в Баку

  ночь день

Инфраструктура и тендеры 01.02.2021 14:36

Управление системами орошения Физули направит около 30 млн манатов на проведение ремонтных работ

Управление системами орошения Физулинского района направит около 30 млн манатов на выполнение различных ремонтных работ, предусмотренных на 2021 год.

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, с ООО «Sevinc-96» подписан контракт на проведение текущего ремонта оборудований, строений и выполнения различных земельных работ.

Сумма контракта – 29 млн 933, 995 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФИЗУЛИ, ОРОШЕНИЕ, РЕМОНТ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]