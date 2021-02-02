Денежная база в Азербайджане в январе 2021г сократилась на 5,8%

Объем денежной базы в Азербайджане на 29 января 2021 года составляет 12 млрд 782 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.
На 30 декабря 2020 года денежная база в Азербайджане составляла 13 млрд 564,2 млн манатов. Таким образом, денежная база в январе 2021 году сократилась на 5,8%, передает "Интерфакс-Азербайджан".
В 2020 году рост денежной базы в Азербайджане составил 11,6%.
А.Мамедов
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