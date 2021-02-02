AzerGold по итогам 2020г ожидает чистую прибыль по МСФО в размере 50 млн манатов – глава общества

ЗАО "AzerGold" по итогам 2020 году ожидает чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на уровне 50 млн манатов, заявил председатель правления общества Закир Ибрагимов.

«Мы ожидаем положительные результаты аудита, проводимого независимой аудиторской компанией (ООО «Pricewaterhouse Coopers Audit Azerbaijan LLC») в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Согласно оперативным данным, основанным на внутренних подсчетах общества и в соответствии с налоговым учетом за 2020 год, могу сказать, что чистая прибыль компании в этом году ожидается на уровне около 50 млн манатов ($29,4 млн по текущему курсу-ИФ)», - сказал Ибрагимов на пресс-конференции во вторник.

Он напомнил, что чистая прибыль "AzerGold" за 2019 год составила $12,4 млн. Таким образом, рост чистой прибыли общества в 2020 году может составить 2,4 раза.

Ибрагимов также сообщил, что в 2020 году уставный капитал "AzerGold" увеличился до 62 млн манатов (с 37 млн манатов на конец 2019г – ИФ). «Часть этого прироста в размере 15 млн манатов сформирована за счет нераспределенной прибыли компании на конец 2019 года», - сказал он.

Глава общества подчеркнул, что результаты деятельности компании напрямую связаны с успешной финансовой политикой. «Наглядным примером этому является тот факт, что кредитные обязательства в размере $148,4 млн, привлеченные в начальный период деятельности компании, были погашены на год раньше запланированного срока. За счет полного погашения в 2020 году кредитных обязательств было сэкономлено около 2 млн манатов и компании в местных банках была открыта кредитная линия на сумму $69,4 млн», –добавил он.

ЗАО "AzerGold" создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.

Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай.

Кроме того, распоряжением президента Ильхама Алиева от августа 2020 года "AzerGold" поручено изучение, исследование, разведка, разработка и управление месторождениями железной руды в Азербайджане, применение новых технологий в этой области, обновление и эффективное использование материально-технической базы, а также за другие виды деятельности, связанные с разработкой данной сферы.

Н.Аббасова