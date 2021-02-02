Власти Дубая одобрили вакцину от COVID-19 компании AstraZeneca, первая партия уже доставлена

Управление здравоохранения эмирата Дубай (DHA) во вторник разрешило применение вакцины от коронавируса COVID-19 производства англо-шведской компании AstraZeneca, сообщает Медиа-центр Дубая (Dubai Media Office).

"DHA включило вакцину AstraZeneca в список разрешенных вакцин от COVID-19, предоставляемых в медицинских учреждениях DHA", - говорится в сообщении Медиа-центра Дубая, опубликованном в твиттере.

По данным центра, Дубай уже получил первую партию доз вакцины из Индии.

Фотографии отгрузки вакцины в ОАЭ также опубликованы в данном твиттер-аккаунте.

СМИ напоминают, что в Дубае ранее одобрение получили две вакцины - разработки компаний Pfizer-BioNTech и китайской Sinopharm.

Накануне власти Дубая ввели новые правила для сдерживания распространения коронавируса. Так, заполняемость в кинотеатрах, а также развлекательных и спортивных комплексах сократили до 50%. Рестораны и кафе должны закрываться в 01:00 местного времени, там также не разрешается организовывать развлекательные мероприятия.

В ОАЭ с начала пандемии COVID-19 зафиксировано более 309 тыс. случаев заражения, 866 инфицированных скончались.