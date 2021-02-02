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Дальнее зарубежье 02.02.2021 17:22

Власти Японии из-за COVID-19 продлевают чрезвычайное положение для Токио и девяти префектур

Премьер-министр Японии Йосихидэ Суга в связи с ситуацией вокруг коронавируса COVID-19 объявил во вторник о продлении на месяц до 7 марта режима чрезвычайного положения для Токио и девяти префектур, сообщает газета "Майнити".

Эти меры коснутся префектур Канагава, Тиба, Сайтама, Айти, Гифу, Осака, Киото, Хего и Фукуока. В то же время в префектуре Тотиги, расположенной к северу от столицы, режим ЧС будет снят с 7 февраля, поскольку эпидемиологическая ситуация там значительно улучшилась.

"Майнити" напоминает, что по условиям ЧС населению рекомендуется без важной на то причины не покидать дом, рестораны и бары просят закрываться раньше, а работодателей призывают переводить сотрудников на дистанционную работу. Газета указывает, что нынешний режим ЧС мягче, чем тот, который действовал весной 2020 года, когда власти закрывали школы и приостанавливали работу части коммерческих заведений.

Между тем, министр по борьбе с COVID-19 Ясутоси Нисимура заявил, что в случае заметного улучшения ситуации режим ЧС может отменяться ранее 7 марта.

Тем временем, в Токио за сутки выявили 556 случаев COVID-19: накануне показатель составил 393 случаев - самые низкие цифры более, чем за месяц.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего с начала пандемии в Японии заразились COVID-19 свыше 389,5 тыс. человек, более 5,7 тыс. инфицированных умерли. Выздоровели 334 тыс. 125 человек.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ЧС, ПРОДЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]