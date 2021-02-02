Власти Японии из-за COVID-19 продлевают чрезвычайное положение для Токио и девяти префектур

Премьер-министр Японии Йосихидэ Суга в связи с ситуацией вокруг коронавируса COVID-19 объявил во вторник о продлении на месяц до 7 марта режима чрезвычайного положения для Токио и девяти префектур, сообщает газета "Майнити".

Эти меры коснутся префектур Канагава, Тиба, Сайтама, Айти, Гифу, Осака, Киото, Хего и Фукуока. В то же время в префектуре Тотиги, расположенной к северу от столицы, режим ЧС будет снят с 7 февраля, поскольку эпидемиологическая ситуация там значительно улучшилась.

"Майнити" напоминает, что по условиям ЧС населению рекомендуется без важной на то причины не покидать дом, рестораны и бары просят закрываться раньше, а работодателей призывают переводить сотрудников на дистанционную работу. Газета указывает, что нынешний режим ЧС мягче, чем тот, который действовал весной 2020 года, когда власти закрывали школы и приостанавливали работу части коммерческих заведений.

Между тем, министр по борьбе с COVID-19 Ясутоси Нисимура заявил, что в случае заметного улучшения ситуации режим ЧС может отменяться ранее 7 марта.

Тем временем, в Токио за сутки выявили 556 случаев COVID-19: накануне показатель составил 393 случаев - самые низкие цифры более, чем за месяц.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего с начала пандемии в Японии заразились COVID-19 свыше 389,5 тыс. человек, более 5,7 тыс. инфицированных умерли. Выздоровели 334 тыс. 125 человек.