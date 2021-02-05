Gamma Solutions построит первую солнечную электростанцию на озере Беюк-шор в Баку

Испанская компания Gamma Solutions стала генеральным подрядчиком строительства плавучей солнечной электростанции на озере Беюк-шор, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве энергетики Азербайджана.
"Данная компания была выбрана в результате тендера на проектирование, закупку, строительство, эксплуатацию и техническое обслуживание в течение двух лет плавучей солнечной электростанции мощностью 100 кВт. С Gamma Solutions уже подписан контракт и в пятницу в Минэнерго состоялась первая рабочая встреча, посвященная по реализации данного пилотного проекта", - отмечает ведомство.
В ходе встречи "Gamma Solutions" представила график будущих работ, сроки их выполнения и принципы своей работы. Строительство станции планируется в сотрудничестве с местными компаниями. Срок реализации проекта составит 9 месяцев.
Как сообщалось, строительство плавучей солнечной электростанции на озере Беюк-шор будет осуществлено в рамках регионального проекта Азиатского банка развития "Развитие плавучих солнечных энергетических систем", охватывающего Азербайджан, Кыргызстан и Афганистан.
Gamma Solutions представлена в 7 странах и ведет деятельность в 16 странах. За последние несколько лет компания успешно реализовала более 50 проектов. Gamma инвестирует в возобновляемые источники энергии (фотоэлектрические и ветряные станции) по всему миру.
Н.Аббасова
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