Gamma Solutions построит первую солнечную электростанцию на озере Беюк-шор в Баку

Испанская компания Gamma Solutions стала генеральным подрядчиком строительства плавучей солнечной электростанции на озере Беюк-шор, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве энергетики Азербайджана.

"Данная компания была выбрана в результате тендера на проектирование, закупку, строительство, эксплуатацию и техническое обслуживание в течение двух лет плавучей солнечной электростанции мощностью 100 кВт. С Gamma Solutions уже подписан контракт и в пятницу в Минэнерго состоялась первая рабочая встреча, посвященная по реализации данного пилотного проекта", - отмечает ведомство.

В ходе встречи "Gamma Solutions" представила график будущих работ, сроки их выполнения и принципы своей работы. Строительство станции планируется в сотрудничестве с местными компаниями. Срок реализации проекта составит 9 месяцев.

Как сообщалось, строительство плавучей солнечной электростанции на озере Беюк-шор будет осуществлено в рамках регионального проекта Азиатского банка развития "Развитие плавучих солнечных энергетических систем", охватывающего Азербайджан, Кыргызстан и Афганистан.

Gamma Solutions представлена в 7 странах и ведет деятельность в 16 странах. За последние несколько лет компания успешно реализовала более 50 проектов. Gamma инвестирует в возобновляемые источники энергии (фотоэлектрические и ветряные станции) по всему миру.

Н.Аббасова