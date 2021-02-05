Канада продлила запрет в отношении круизов до февраля 2022 года

Власти Канады продлили запрет в отношении операций круизных компаний до конца февраля 2022 года.
Меры распространяются на круизные лайнеры, осуществляющие перевозку 100 и более человек, и запрещают доступ пассажирских судов, перевозящих более 12 человек, к прибрежным водам Арктики, сообщил канадский министр транспорта Омар Альгабра.
"Временный запрет в отношении круизных лайнеров и прогулочных судов необходимо сохранить, чтобы защитить наиболее уязвимые слои населения и избежать перегрева систем здравоохранения", - сказал он.
Продление запрета усложняет попытки круизных операторов возобновить рейсы в Северную Америку в текущем году, пишет газета The Wall Street Journal. Ограничения должны были быть сняты позднее в текущем месяце.
Круизные лайнеры, направляющиеся из регионов США, как правило, делают остановку в Канаде. В 2019 году канадские порты посетили более 1 млн пассажиров, преимущественно они останавливались в Ванкувере и портах в приморских провинциях.
Члены Международной ассоциации круизных линий (CLIA) в 2019 году обслужили 29,7 млн человек, более половины от этого числа пришлось на пассажиров из Северной Америки.
Нарушение запрета на круизы может привести к штрафу в размере до 1 млн канадских долларов (около $779 тыс.), тюремному заключению на срок до 18 месяцев или к применению обеих мер, сообщили канадские власти.
Продление запрета является еще одной мерой, принятой властями страны для ограничения туризма в попытке замедлить темпы распространения коронавируса. Несмотря на снижение числа заражений COVID-19 в Канаде с пиков начала января, процесс вакцинации в стране происходит медленнее, чем ожидалось. Темпы вакцинации в Канаде отстают от тех, что наблюдаются в наиболее развитых экономиках, включая США и Великобританию.
Круизные операторы Carnival Cruise Line, Royal Caribbean Group и Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. приостановили американские операции до 30 апреля. Глава Carnival Corp. Арнольд Дональд в январе сообщил, что ставил целью возобновить обслуживание всех судов к концу текущего года.
Армению тряхнуло, это ощутили и в Ереване
Азербайджанские военные на совместных учениях в Турции выполнили тактико-специальные задачи инженерного обеспечения
Потребность Карабаха в газе первоначально составит до 200 млн кубометров в год - Минэнерго
РФ в 2020 г увеличила экспорт золота в 2,6 раза, до 320,2 т
Дисконт цены на золото в Шанхае против Лондона в 2020 г достиг рекордных $24
Ирак исполнил сделку ОПЕК+ в январе на 106%, чуть увеличил экспорт - до 2,9 млн б/с
Расходы американцев на просмотр Супербоула сократятся до $13,9 млрд в 2021 году - исследование
ГФСЗ в 2021г направит 441 млн манатов на индексацию страховой части пенсий
Президент Алиев подписал распоряжение об индексации трудовых пенсий
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению антиспама от компании Fortinet
По инициативе РИКЦ состоялась встреча представителей азербайджанской молодежи и Росмолодежи
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
«Комсомольская правда»: Ни на одной российской или советской карте до 1992 года вы не найдете названия «Шуши» - этот город называется Шуша и никак иначе
Администрация президента: Азербайджан уважает границы и территориальную целостность всех государств
Депутату Госдумы РФ Затулину указали не совать нос в дела Азербайджана – «Комсомольская правда»