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Дальнее зарубежье 05.02.2021 21:34

Канада продлила запрет в отношении круизов до февраля 2022 года

Власти Канады продлили запрет в отношении операций круизных компаний до конца февраля 2022 года.

Меры распространяются на круизные лайнеры, осуществляющие перевозку 100 и более человек, и запрещают доступ пассажирских судов, перевозящих более 12 человек, к прибрежным водам Арктики, сообщил канадский министр транспорта Омар Альгабра.

"Временный запрет в отношении круизных лайнеров и прогулочных судов необходимо сохранить, чтобы защитить наиболее уязвимые слои населения и избежать перегрева систем здравоохранения", - сказал он.

Продление запрета усложняет попытки круизных операторов возобновить рейсы в Северную Америку в текущем году, пишет газета The Wall Street Journal. Ограничения должны были быть сняты позднее в текущем месяце.

Круизные лайнеры, направляющиеся из регионов США, как правило, делают остановку в Канаде. В 2019 году канадские порты посетили более 1 млн пассажиров, преимущественно они останавливались в Ванкувере и портах в приморских провинциях.

Члены Международной ассоциации круизных линий (CLIA) в 2019 году обслужили 29,7 млн человек, более половины от этого числа пришлось на пассажиров из Северной Америки.

Нарушение запрета на круизы может привести к штрафу в размере до 1 млн канадских долларов (около $779 тыс.), тюремному заключению на срок до 18 месяцев или к применению обеих мер, сообщили канадские власти.

Продление запрета является еще одной мерой, принятой властями страны для ограничения туризма в попытке замедлить темпы распространения коронавируса. Несмотря на снижение числа заражений COVID-19 в Канаде с пиков начала января, процесс вакцинации в стране происходит медленнее, чем ожидалось. Темпы вакцинации в Канаде отстают от тех, что наблюдаются в наиболее развитых экономиках, включая США и Великобританию.

Круизные операторы Carnival Cruise Line, Royal Caribbean Group и Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. приостановили американские операции до 30 апреля. Глава Carnival Corp. Арнольд Дональд в январе сообщил, что ставил целью возобновить обслуживание всех судов к концу текущего года.

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Тэги: КАНАДА, КРУИЗЫ, ЗАПРЕТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]