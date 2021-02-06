Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0322 RUR   0.0225 GBR   2.3244 TRY   0.238

Цена на нефть

03.02 $/bbl   WTI 55.69 0.93 Brent 58.46 1.00

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 06.02.2021 14:35

В Китае одобрили к широкому применению вторую домашнюю вакцину против COVID-19

В Китае регуляторы одобрили к применению среди всех групп населения вакцину против коронавируса COVID-19 компании Sinovac, сообщают в субботу местные и западные СМИ со ссылкой на заявление компании.

Вакцину CoronaVac одобрили на основании результатов последних клинических испытаний за рубежом, несмотря на то, что окончательные данные по итогам анализа испытаний еще не получены.

Вакцина ранее в Китае применялась в программе вакцинации для тех категорий населения, которые находились в группе высокого риска заражения COVID-19. Кроме того, в Китае уже применяют вакцину государственной компании Sinopharm, ее одобрили в декабре прошлого года. Таким образом, вакцина против коронавируса COVID-19 компании Sinovac стала вторым препаратом, произведенным в Китае и получившим одобрение регулятора к применению.

Также применение этой вакцины в экстренных случаях уже одобрили Индонезия, Турция, Бразилия, Чили, Колумбия, Уругвай и Лаос.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, ВАКЦИНА, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ


Похожие новости


Китайская CNBG сообщила об успешном тестировании на людях уже второй ее вакцины от коронавируса Исследователи в Гонконге разработали вакцину против "уханьского коронавируса"

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]