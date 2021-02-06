В Китае одобрили к широкому применению вторую домашнюю вакцину против COVID-19

В Китае регуляторы одобрили к применению среди всех групп населения вакцину против коронавируса COVID-19 компании Sinovac, сообщают в субботу местные и западные СМИ со ссылкой на заявление компании.
Вакцину CoronaVac одобрили на основании результатов последних клинических испытаний за рубежом, несмотря на то, что окончательные данные по итогам анализа испытаний еще не получены.
Вакцина ранее в Китае применялась в программе вакцинации для тех категорий населения, которые находились в группе высокого риска заражения COVID-19. Кроме того, в Китае уже применяют вакцину государственной компании Sinopharm, ее одобрили в декабре прошлого года. Таким образом, вакцина против коронавируса COVID-19 компании Sinovac стала вторым препаратом, произведенным в Китае и получившим одобрение регулятора к применению.
Также применение этой вакцины в экстренных случаях уже одобрили Индонезия, Турция, Бразилия, Чили, Колумбия, Уругвай и Лаос.
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