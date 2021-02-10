Власти Азербайджана в 2020г направили из госбюджета на борьбу с COVID-19 2,7% ВВП

Правительство Азербайджана 2020 году из госбюджета выделило 1 млрд 985,6 млн манатов ($1 млрд 168 млн по текущему курсу) на финансирование мер по борьбе с коронавирусом COVID-19, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минфине.

«Из этой суммы 612,5 млн манатов были направлены на доплаты медицинским работникам, участвующим в мероприятиях по борьбе с коронавирусом, закупку необходимых медицинских материалов, лекарств и оборудования, увеличение количества коек и обеспечение деятельности специализированных больниц, возмещение расходов на услуги, оказываемые больным в карантинных учреждениях», - сообщили в министерстве.

Кроме того, как отметили в Минфине, 1 млрд 334,1 млн манатов было выделено на финансирование мероприятий по снижению негативного влияния резких колебаний мировых энергетических и фондовых рынков на экономику, макроэкономическую стабильность, занятость и предпринимательство в стране из-за глобальной пандемии.

«Также в 2020 году на поддержку международных мер по борьбе с пандемией коронавируса было выделено 39,3 млн манатов, в том числе 17 млн манатов Всемирной организации здравоохранения, 3,4 млн манатов – UNESCO и ICESCO, 18,9 млн манатов – в виде помощи 18-ти зарубежным странам», - отметили в министерстве.

Как сообщалось ранее, в ВВП Азербайджана в 2020 году составил 72 млрд 432,2 млн манатов. Таким образом, объем финансирования мер по борьбе с коронавирусной инфекцией из госбюджета Азербайджана в 2020 году был эквивалентен 2,7% ВВП.

А. Азизов, А. Мамедов