Власти Азербайджана в 2020г направили из госбюджета на борьбу с COVID-19 2,7% ВВП

Правительство Азербайджана 2020 году из госбюджета выделило 1 млрд 985,6 млн манатов ($1 млрд 168 млн по текущему курсу) на финансирование мер по борьбе с коронавирусом COVID-19, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минфине.
«Из этой суммы 612,5 млн манатов были направлены на доплаты медицинским работникам, участвующим в мероприятиях по борьбе с коронавирусом, закупку необходимых медицинских материалов, лекарств и оборудования, увеличение количества коек и обеспечение деятельности специализированных больниц, возмещение расходов на услуги, оказываемые больным в карантинных учреждениях», - сообщили в министерстве.
Кроме того, как отметили в Минфине, 1 млрд 334,1 млн манатов было выделено на финансирование мероприятий по снижению негативного влияния резких колебаний мировых энергетических и фондовых рынков на экономику, макроэкономическую стабильность, занятость и предпринимательство в стране из-за глобальной пандемии.
«Также в 2020 году на поддержку международных мер по борьбе с пандемией коронавируса было выделено 39,3 млн манатов, в том числе 17 млн манатов Всемирной организации здравоохранения, 3,4 млн манатов – UNESCO и ICESCO, 18,9 млн манатов – в виде помощи 18-ти зарубежным странам», - отметили в министерстве.
Как сообщалось ранее, в ВВП Азербайджана в 2020 году составил 72 млрд 432,2 млн манатов. Таким образом, объем финансирования мер по борьбе с коронавирусной инфекцией из госбюджета Азербайджана в 2020 году был эквивалентен 2,7% ВВП.
А. Азизов, А. Мамедов
У Анкары после изменения статус-кво в Карабахе больше нет причин держать закрытой армяно-турецкую границу - МИД Армении
Власти Азербайджана в 2020г направили на финансирование сферы обороны $2,6 млрд
Миссия ВОЗ по поиску источника COVID-19 покидает Китай
В Азербайджане зафиксирован суточный спад заражений COVID-19
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Иранцы отмечают годовщину Исламской революции, устраивая демонстрации на автомобилях
Тегеран грозит продолжить восстановление ядерной программы, если США не изменят подход к СВПД
Драги обсуждает программу своего правительства с представителями секторов итальянской экономики
Yelo Bank нацелен на прибыль в 2021 году
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Visa запускает в Азербайджане глобальную программу Visa Everywhere Initiative 2021
Nar поддержал серию международных шахматных онлайн-игр «Karabakh is Azerbaijan»
Банк Республика запускает кредитную кампанию для работников налоговой службы
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
«Московский комсомолец»: Армяне за время оккупации Карабаха разрушили там все русские церкви
«Комсомольская правда»: Ни на одной российской или советской карте до 1992 года вы не найдете названия «Шуши» - этот город называется Шуша и никак иначе
Администрация президента: Азербайджан уважает границы и территориальную целостность всех государств