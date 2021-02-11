Китай пожертвует Филиппинам 600 тыс. доз вакцины от COVID-19

Филиппины в феврале получат 600 тыс. доз вакцины от коронавируса китайской компании Sinovac на безвозмездной основе, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя президента Гарри Роке.
Из этой партии 100 тыс. предназначается для филиппинских военных. Ожидается, что вакцина прибудет 23 февраля, но использовать ее не будут до одобрения местной администрации по контролю за продуктами питания и лекарствами.
Ранее около 10 тыс. доз вакцины от коронавируса китайской компании Sinopharm разрешили к использованию для службы безопасности президента Филиппин Родриго Дутерте. Всего страна планирует закупить 148 млн доз вакцины в этом году, чтобы вакцинировать 70 млн человек.
С начала пандемии на Филиппинах заразились коронавирусом более 540 тыс. человек, более 11 тыс. умерли.
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